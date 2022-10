Qui est le lauréat du Prix Ivy 2022 du jeune dirigeant tech ?

Anaïs Barut a été récompensée par un jury composé de dirigeants de grands groupes IT. A 29 ans, elle est à la tête d'une medtech spécialisée dans le dépistage du cancer de la peau.

Comme chaque année, le Prix Ivy du jeune dirigeant français de la technologie s'est tenu au Cercle de l'Union Interalliée à Paris. Le trophée est porté par Pierre Aussure, directeur général du cabinet Ivy Executive Search. A l'occasion de cette 25e édition, c'est Anaïs Barut, CEO et cofondatrice de Damae Medical, qui a été sacrée lauréate. Diplômée de HEC et ingénieur en optique, elle a créé sa société en 2014 avec David Siret et Arnaud Dubois.

Les trois associés ont donné naissance à une solution de biopsie optique baptisée DeepLive à destination des dermatologues. Basée sur une technologie du CNRS, elle capitalise sur des modèles de machine learning pour identifier dans les tissus de la peau des traces potentielles de cancer à l'échelle cellulaire. Générant des images 3D des différentes couches du derme, elle permet aux dermatologues d'affiner leur diagnostic. "Elle évite surtout les biopsies inutiles, sachant que 90% d'entre elles ne révèlent aucune trace maligne", souligne Anaïs Barut.

Pierre Aussure, directeur général du cabinet Ivy Executive Search, remet son prix à Anaïs Barut. © JDN

"Il est remarquable que la fondatrice d'une medtech soit lauréate du Prix Ivy compte tenu du temps de développement d'une technologie médicale, notamment du point de vue de la législation. Parvenir à un tel résultat à moins de 30 ans, c'est exceptionnel", salue Pierre Aussure. Issue de plus de 70 publications scientifiques et protégée par plusieurs brevets, la technologie DeepLive est déjà commercialisée en Allemagne auprès des dermatologues libéraux suite à une autorisation de mise sur le marché outre-Rhin. La société leur propose son produit contre une part de leur chiffre d'affaires. "Nous cherchons à obtenir des autorisations dans d'autres pays, notamment en France. Nous ciblons l'Europe et les Etats-Unis dans un premier temps. L'Australie viendra ensuite", confie Anaïs Barut. Ciblant également les hôpitaux et les cliniques, l'entreprise parisienne, qui compte 30 salariés, a levé 7 millions d'euros depuis sa création.

Déjà primée à plusieurs reprises, Anaïs Barut figurait dans la liste des dix innovateurs de moins de 35 ans du MIT en 2017, et dans les palmarès européens 30 Under 30 dressés par Forbes en 2018 et 2020. A l'occasion de la soutenance du Prix Ivy devant le jury, elle était opposée à Quitterie Mathelin-Moreaux, cofondatrice et CEO de Skello, une plateforme de gestion de planning à destination des salariés de terrain, et Cédric Meston, cofondateur de Happyvore, une foodtech spécialisée dans la viande végétale.

Les membres du jury du Prix Ivy du jeune dirigeant français de la technologie. © JDN

Le jury du Prix Ivy du jeune dirigeant français de la technologie 2022 est composé de 20 dirigeants de la tech :