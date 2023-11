GPT Builder : comment créer facilement et rapidement son ChatGPT personnalisé

GPT Builder permet de créer son assistant virtuel en langage naturel. Un outil désormais disponible en France.

Encore une nouveauté bluffante d'OpenAI. La startup à l'initiative de ChatGPT a débuté la mise en production de son créateur d'assistant virtuel après plusieurs jours de problèmes techniques liés à une forte hausse du trafic sur ses serveurs. L'outil est disponible en France depuis ce jeudi 9 novembre. Baptisé GPT Builder, il permet, comme Assistants Api pour les développeurs, de créer un assistant virtuel personnalisé pour une tâche spécifique. La création est simple et ne nécessite aucune connaissance technique.

L'interface de GPT Builder. © Capture d'écran

La simplification à son paroxysme

Pour accéder à GPT Builder, il est nécessaire de disposer d'un compte ChatGPT Plus ou Enterprise. L'interface est accessible depuis la fonction "Create a GPT" dans le nouvel onglet "Explore" de ChatGPT. Le builder est en réalité lui-même un assistant. Afin de créer votre copilot personnalisé, l'IA va vous questionner assez longuement sur le but de votre chatbot, et les résultats attendus. Pour l'heure, le processus de création n'est disponible qu'en anglais. Les réponses permettent à l'assistant de configurer lui-même votre copilot.

Nom, description, image de profil (générée avec Dall-E), suggestion d'introduction et instructions personnalisées sont ainsi automatiquement générées. Pour modifier à votre guise ces paramètres, OpenAI vous laisse reprendre la main depuis l'onglet "Configure." L'option permet également d'activer ou de désactiver les fonctionnalités additionnelles de recherche web (Web Browsing), génération d'image avec Dall-E ou d'utiliser Code Interpreter (le modèle spécialisé en analyse de données et de génération de code).

L'assistant de GPT Builder configure automatiquement les champs. © Capture d'écran

Possibilité d'ajouter des fichiers et des API externes

Pour perfectionner la base de connaissance de votre GPT, il est possible de fournir des fichiers complémentaires. L'IA s'appuiera sur ces derniers pour répondre. Fournir un fichier texte avec un lexique complet du jargon technique de votre entreprise peut, par exemple, être une bonne solution pour que l'IA comprenne avec plus de sens vos futurs messages. Le système permet également pour les utilisateurs plus avancés de recourir à une API externe, pour apporter de l'information à l'assistant. Exemple : il est possible de connecter une API avec des données météorologiques, des données financières issues du marché boursier, ou encore une API d'action pour envoyer des SMS.

Il est possible d'intégrer des API externes. © Capture d'écran

L'interface d'OpenAI permet de tester les paramètres de l'assistant en direct. Les modifications apportées avec GPT Builder sont appliquées dans l'instant à votre futur assistant. L'interface d'OpenAI permet ainsi de paramétrer minutieusement le bot, de tester et d'ajuster. Des itérations qui permettent, selon nos tests, d'obtenir des résultats d'une pertinence supérieure avec le GPT personnalisé qu'avec un prompt classique dans GPT-4. Une fois les itérations terminées, vous pouvez publier votre copilot selon trois modes de confidentialité : utilisable uniquement par vous, utilisable uniquement par les utilisateurs disposant du lien et utilisable par tous. Ce dernier mode permet de mettre à disposition des autres utilisateurs votre copilot, une fois que la marketplace d'OpenAI sera en ligne. Un revenu, dépendant du nombre d'utilisateurs de l'assistant, devrait également être mis en place. Une fois l'assistant publié, il est utilisable directement depuis l'interface classique, depuis l'onglet "Explore".

Conseiller financier, traducteur de langue, analyste marché, développeur python, comptable… GPT Builder ouvre la voie à la création d'une multitude de copilot personnalisés. Sa simplicité d'utilisation en fait un outil redoutablement abordable tant pour les professionnels que pour les particuliers.