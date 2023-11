Copilot Studio : après OpenAI, Microsoft lance son configurateur de copilot

A l'occasion d'Ignite, Microsoft a dévoilé Copilot Studio, une interface avancée pour personnaliser ses copilots. Un produit intrinsèquement lié au GPT Builder d'OpenAI.

Microsoft emboîte le pas à OpenAI et dévoile son configurateur maison de copilot. Ce mardi 14 novembre, à l'occasion de Microsoft d'Ignite, la firme de Redmond a présenté Copilot Studio, un nouvel outil destiné à configurer ses propres assistants pour des cas d'usage personnalisés. Les développeurs pourront également accéder à Azure AI studio, pour déployer leur assistant directement dans leurs projets. Comme avec Azure OpenAI Service, ils bénéficient de la qualité de l'infrastructure Azure et de garanties en matière de compliance et de confidentialité.

Une multitude de services tiers pris en charge

Microsoft Copilot Studio permet, comme GPTs Builder, de configurer son assistant personnalisé de A à Z. Pour configurer leur copilot, les professionnels auront le choix entre une interface graphique ou un chat avec un assistant. L'assistant pose des questions à l'utilisateur et configure au fil de la conversation les instructions pour le futur copilot. La particularité du configurateur de Microsoft réside dans la diversité des sources de données possiblement configurables avec l'outil. En plus de Microsoft Graph, il est possible de configurer des passerelles pour différents services, y compris internes (CRM, ERP…). Par défaut, les assistants de Copilot Studio peuvent être connectés à plus de 1 000 services. A l'image de SAP, Workday ou ServiceNow par exemple. Enfin, si un service n'est pas présent dans la liste, il est possible de configurer manuellement des connecteurs, via API.

Avec son Copilot Studio, Microsoft a développé de manière assez poussée la gouvernance centralisée des copilots. L'outil arrive par défaut avec des fonctionnalités de surveillance de contrôle des utilisateurs d'une organisation. Les administrateurs peuvent surveiller l'ensemble des assistants créés par les utilisateurs. Les accès aux copilots sont configurables à souhaits. Il est ainsi possible de définir des politiques d'utilisation et des accès personnalisés aux données de l'entreprise. Un monitoring complet accessible directement depuis l'interface Copilot Studio pour les administrateurs. Utile pour éviter les comportements dangereux et les dérives.

Le nouveau Copilot Studio. © Microsoft

Une interface pour les développeurs

A la manière d'Assistants API d'OpenAI, avec Azure AI Studio les développeurs aussi pourront créer, modifier et déployer des copilots. L'outil sera accessible directement depuis Copilot Studio. Les modèles actuellement déployés dans Azure OpenAI pourront être utilisés avec le configurateur de copilot. A l'heure actuelle, on retrouve notamment GPT-4, GPT-3.5 ou Dall-E. L'intégration à Power Platform et aux différents services déjà disponibles avec Microsoft Conversational AI permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre assistant (reconnaissance vocale, analyse des sentiments…).

Copilot Studio est disponible dès ce 14 novembre. Les clients de la licence Microsoft 365 Copilot bénéficient de l'outil sans surcoût. Une semaine après la publication de GPT Builder et Assistants API, Microsoft suit donc OpenAI. Copilot Studio n'est pas qu'un simple doublon. Quand OpenAI cible les développeurs indépendants, ou les équipes de R&D, Microsoft vise davantage les multinationales et les sociétés déjà clientes d'Azure et de Microsoft 365 Copilot. Pour une utilisation en production, l'outil de Microsoft semble plus adapté, avec une gouvernance intégrée par défaut dans l'outil ainsi que des performances et une disponibilité au rendez-vous grâce au cloud Azure.

"Au cœur de Copilot Studio se trouve la capacité à se connecter sans effort à l'ensemble de vos sources de données. La connectivité des données ne représente pas simplement une fonctionnalité ; elle transforme l'intelligence artificielle générative, en évoluant de réponses préprogrammées vers des interactions enrichies par les données", vante Jared Spataro, corporate vice president, modern work & business applications chez Microsoft (à lire aussi : Microsoft unifie sa plateforme cloud d'intelligence artificielle).