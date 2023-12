ChatGPT meilleur parieur que vous ? Voici ses pronostics pour la prochaine journée de Ligue 1

L'intelligence artificielle générative bouscule le monde du travail. Pourrait-elle faire de même avec celui des paris sportifs ? On a demandé à ChatGPT de donner ses pronostics sur les matchs de la 14e journée de ligue 1 qui ont lieu ce weekend.

Demander des conseils pour investir en bourse, créer un business ou une image, etc. L'imagination des internautes et des professionnels ne semble pas avoir de limites quand il s'agit de demander de l'assistance à ChatGPT. Désormais connecté à internet avec GPT-4, nous lui avons demandé de créer un assistant expert en pronostics des matchs de football de la Ligue 1. Dans ses instructions, il indique, entre autres, utiliser "des statistiques d'équipe, la forme des joueurs, et la météo" et éviter "les opinions subjectives". Il fournit "à chaque fois la probabilité qu'une équipe gagne face à l'autre et si possible le score".

Dans ses réponses, notre assistant expert souligne "que le football peut être imprévisible". Mais son analyse se base "sur des statistiques et des performances récentes, sans tenir compte des événements imprévus qui pourraient survenir lors d'un match".

Pour le match d'ouverture de cette 14e journée de Ligue 1, entre Reims et Strasbourg, ce vendredi 1er décembre à 21 h, ChatGPT prévoit une victoire deux buts à un des Rémois. Le samedi, il prédit une victoire à domicile de Lens sur le même score face à Lyon. Notre assistant envisage une victoire des Aiglons niçois sur la pelouse de Nantes (0-2), avec Terem Moffi comme "potentiel buteur". Après leur match nul en ligue des Champions contre Newcastle, les Parisiens pourraient retrouver le goût de la victoire dimanche. Selon l'intelligence artificielle, "compte tenu de la force offensive du PSG et de leur capacité à marquer des buts, combinée à la défense relativement plus faible du Havre", le résultat devrait "être une victoire confortable du PSG, par exemple, 4-0".

D'après notre expert, Toulouse et Lorient vont se quitter sur un match nul, un but partout. Une probabilité de victoire de 55% est donnée aux Brestois, pour un score de 2-1 dans leur confrontation contre Clermont. Les Monégasques sont également favoris dans leur confrontation à domicile contre Montpellier (3-1). Malgré leur forme ascendante avec leur dernier succès face à Lorient et Nantes, le populaire agent conversationnel prévoit une défaite des Messins au stade Pierre Mouroy 2-0 face à Lille. Enfin, dans le choc de cette journée, entre Rennes et Marseille, selon ChatGPT les deux équipes devraient se séparer sur un match nul, un but partout.

Nous attendrons les résultats de ce weekend pour évaluer la pertinence de ces pronostics. Mais, à ce stade, en les comparant avec les côtes publiées sur le site de la Française des Jeux (FDJ), ils s'en rapprochent sensiblement. Excepté pour deux matchs : Toulouse et Marseille sont donnés favoris dans leur confrontation respective sur le site de la FDJ.