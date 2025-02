8 Français sur 10 gagneraient plus d'argent s'ils étaient au courant de cette règle bien connue des banquiers

Détenus par 85% de la population française, les livrets d'épargne permettent de faire fructifier l'argent déposé dessus. Néanmoins, une règle sur le calcul des intérêts est souvent oubliée alors qu'elle permet d'augmenter les gains des épargnants.

Une simple technique permet d'augmenter les revenus générés par un livret d'épargne. Problème : trop peu d'épargnants l'appliquent et trop de peu de banquiers en parlent. Cette astuce fonctionne pourtant sur l'ensemble des livrets d'épargne et notamment les livrets d'épargne réglementée, comme le Livret A, le Livret d'épargne populaire (LEP), le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ou le Livret jeune. Au total, 8 Français sur 10 possèdent au moins un livret d'épargne réglementée. La Banque de France recense 58 millions de Livret A, 24 millions de LDDS et 11,5 millions de LEP.

Néanmoins, la grande majorité des Français oublient d'utiliser une technique qui augmente nettement le rendement de leur épargne. Pour rappel, les livrets d'épargne sont comme des comptes bancaires sur lesquels une personne peut déposer de l'argent pour le garder en sécurité et surtout le faire fructifier grâce à un taux d'intérêt. Ainsi, les banques multiplient la somme épargnée par ce taux d'intérêt et versent le résultat de l'opération directement sur le livret. On parle alors de rendement, de revenus, de gains ou tout simplement d'intérêts.

Or, il existe une astuce qui permet d'augmenter les revenus générés par son livret d'épargne. Toutefois, les banquiers n'en font pas forcément grand bruit. Et pour cause, cela obligerait les établissements bancaires à verser davantage d'argent aux épargnants. La technique en question peut être utilisée par les détenteurs d'un livret d'épargne qui n'ont pas encore atteint le plafond, et qui, comme la majorité des épargnants, ajoutent un peu d'argent à leur livret au cours de l'année.

Il est possible de comprendre cette combine en lisant attentivement le contrat de souscription à son livret d'épargne. Tous les contrats mentionnent que "les intérêts sont calculés par quinzaine". En clair, cela signifie que le calcul des intérêts a lieu tous les quinze jours, soit deux fois par mois. Puisque chaque mois est composé de deux quinzaines, il y a donc 24 quinzaines dans l'année.

La règle est la même pour tous les livrets d'épargne et pour toutes les banques. Les versements effectués sur un livret entre le 1er et le 15 du mois donnent des intérêts à partir du 16. Les versements effectués entre le 16 et la fin du mois donnent des intérêts à partir du 1er du mois suivant. Pour résumer : il est préférable de réaliser un virement le 30 ou le 31 de chaque mois plutôt que le 1er, ou alors le 15 de chaque mois plutôt que le 16, afin d'éviter de "perdre" une quinzaine.

Cette astuce permet d'optimiser ses intérêts. Une aubaine à saisir alors que les taux d'intérêts des différents livrets d'épargne réglementée ont été révisés au 1er février 2025. Le taux du Livret A et du LDDS est maintenant de 2,4%, tandis que celui du LEP est désormais fixé à 3,5%. Les intérêts générés par un livret d'épargne réglementée sont totalement exonérés d'impôts.