Gratuit et très rentable ce livret d'épargne accessible à tous est demandé par seulement 10% des Français

Tout le monde y a droit et pourtant seul un français sur dix demande à sa banque d'ouvrir ce type de livret d'épargne qui rapporte gros.

L'immense majorité des Français se prive d'une source de revenus importante. Il s'agit pourtant d'un livret d'épargne particulièrement rentable et facile à obtenir. Tous les établissements bancaires en proposent et l'ensemble des Français peuvent y accéder. En effet, une simple demande auprès de sa banque suffit pour ouvrir ce genre de livret d'épargne et aucune condition d'âge ou de revenus n'est requise.

Néanmoins, ce produit bancaire est boudé, car trop méconnu par rapport aux autres livrets d'épargne jouissant d'une plus grande notoriété. A titre d'exemple, plus de 55 millions de Français possèdent un Livret A et environ 10 millions détiennent un LEP (livret d'épargne populaire). A l'inverse seuls 10% des Français ont souscrit à ce fameux livret d'épargne bien plus rentable que les autres livrets. En clair, 9 Français sur 10 passent à côté d'un moyen rapide et efficace pour stocker et faire fructifier leur argent.

Ce type de produit d'épargne est proposé par les banques sous le nom "super livret" ou "livret à taux boosté", en raison de son taux d'intérêt particulièrement alléchant. Alors que la plupart des livrets d'épargne offrent, en ce moment, des taux d'intérêt autour de 3%, les banques proposent des livrets d'épargne à taux boosté, au-dessus de 5%. Concrètement, chaque année, un épargnant touche un intérêt correspondant à 5% de la somme qu'il garde sur son livret.

Un placement très intéressant, à l'heure où le taux moyen d'inflation enregistré sur l'ensemble de l'année 2023 se situe justement à 5%, d'après l'Insee. Ainsi, avec un super livret il est possible de faire fructifier son argent, même en temps de crise. A l'inverse, les autres livrets d'épargne, comme le Livret A, font en réalité perdre de la valeur à l'argent placé dessus puisque les intérêts sont inférieurs au taux d'inflation.

D'autant que les opportunités de bénéficier d'un super livret se multiplient. Banques, courtiers, fintech... les établissements rivalisent d'offres attractives pour capter les liquidités des particuliers. Entre Fortuneo, Monabanq ou encore Meilleurtaux Placement, les taux d'intérêts proposés oscillent entre 5 et 6%. Autre avantage, il est possible d'ouvrir ou de clôturer un super livret sans jamais payer de frais supplémentaires ou de frais de gestion. Contrairement aux livrets bancaires classiques, le super livret a un plafond de versement beaucoup plus élevé, voire même illimité chez certaines banques.

Toutefois, il faut rappeler que le taux boosté est limité dans le temps. Passé un certain délai, qui se compte souvent en mois, le taux exceptionnel disparaît et laisse place à un taux plus faible. Ainsi, un super livret à 5,5% peut redescendre au bout de 6 mois à moins de 3%. Mais il aura généré tout de même pendant la moitié d'une année des intérêts très avantageux.