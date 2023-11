COP28 : IBM veut challenger la prévision météorologique avec un nouveau modèle d'IA développé avec la NASA

IBM travaille en collaboration avec la NASA à l'élaboration d'un modèle fondation pour améliorer les prévisions météorologiques et climatiques au niveau mondial.

L'IA au service de la climatologie. A l'occasion de l'ouverture de la Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques, ou COP 28, IBM annonce ce jeudi 30 novembre le développement d'un modèle d'intelligence artificielle fondation dédié à la prévision météorologique. Développé en collaboration avec la NASA, le modèle doit permettre d'améliorer la rapidité et la précision des prévisions météorologiques et climatiques. Fort d'un premier modèle géospatial, publié en open source, avec la National Aeronautics and Space Administration, la division Research d'IBM va poursuivre ses efforts et développer un modèle fondation multimodal.

Un dataset diversifié

Le partenariat avec la NASA est stratégique. L'administration américaine possède une quantité astronomique de données de qualité sur la Terre. Le modèle fondamental sera ainsi formé sur un vaste dataset composé d'une combinaison d'observations de haute qualité et d'estimations des conditions météorologiques passées au cours des 40 dernières années en provenance de la base de données climatologiques développée par la NASA : MERRA-2. En complément, des données issues des stations météorologiques fixes, des ballons météorologiques en dérive et des satellites en orbite autour de la planète seront ajoutés au fil du développement du modèle. IBM va tester plusieurs architectures et différentes techniques afin de créer un seul modèle complètement multimodal.

Le modèle développé a pour ambition de prédire avec plus de précision la survenue d'événements météorologiques extrêmes. En parallèle, les chercheurs d'IBM espèrent pouvoir mettre à jour régulièrement le modèle avec des données climatiques actualisées afin que ce dernier tienne compte du changement climatique lors de ses modélisations. Au total, sept cas d'usage seront conduits par les chercheurs d'IBM et les climatologues de la NASA pour approuver la validité scientifique du modèle, dont la prévision météorologique à 10-14 jours à l'avance et la prédiction de la turbulence en aviation et des tempêtes de poussière. Une fois validé, le modèle d'IA sera mis en accès libre, en open source, sur la plateforme Hugging Face. L'objectif étant également de démocratiser l'accès à la prévision météorologique, l'inférence ne devrait nécessiter que peu de ressources GPU.

"Nous allons essayer de capturer toutes les physiques et dynamiques du climat et de la météo dans les données de la NASA dans le modèle. Tout comme les données de la NASA sont publiées en open science, le modèle sera open source. Nous espérons avoir de premiers résultats l'année prochaine", avance Juan Bernabe-Moreno, directeur de la recherche IBM Europe / Irlande et Royaume-Uni.