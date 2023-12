GPT-4 Vision, GPT-4 Turbo... Il sera bientôt possible d'accéder gratuitement aux derniers modèles d'OpenAI

Pour les un an de son Copilot, Microsoft va doter son assistant des dernières fonctionnalités issues des modèles d'OpenAI.

Sera-t-il encore nécessaire de payer un abonnement ChatGPT ? A l'occasion des un an de Copilot, jadis nommé Bing Chat, Microsoft annonce une mise à jour majeure de son assistant, désormais déployé dans un nombre conséquent de ses produits, de Bing à Edge en passant par Windows 10 et 365 récemment.

GPT-4 Turbo bientôt disponible dans Copilot

Fort d'un partenariat historique avec la start-up dirigée par Sam Altman, Microsoft a pour habitude de reprendre les technologies IA d'OpenAI dans son Copilot, quelques mois après leur sortie publique. Microsoft ne déroge pas à son habitude et annonce déployer très prochainement auprès du grand public les derniers modèles dévoilés par OpenAI lors de son DevDay le 6 novembre.

GPT-4 Turbo sera ainsi bientôt disponible directement dans Copiot. Le modèle permet de générer des textes plus longs et de manière beaucoup plus rapide. Il est actuellement en test auprès d'un petit nombre d'utilisateurs. Dall-E 3 a également bénéficié d'une mise à jour dans Copilot et offre dès maintenant des résultats plus cohérents et adaptés au prompt initial. Le rendu final doit être aussi qualitatif qu'avec Dall-E 3 dans ChatGPT.

Code Interpreter arrive aussi

Copilot dans Edge va également se doter d'une fonction de reformulation directement intégrée dans le navigateur. Il suffira de sélectionner le texte à reformuler sur un site web et l'IA se chargera de re-écrire ce dernier dans un autre ton ou niveau de langage. GPT-4 Vision devrait également rejoindre Copilot prochainement. Comme ChatGPT, l'assistant de Microsoft sera capable de "comprendre" les images et d'agir en conséquence, selon le prompt.

GPT-4 Vision intègre Copilot. © Microsoft

Code Interpreter rejoindra également très bientôt Copilot. L'IA sera capable non seulement de générer du code python mais également de l'exécuter directement depuis la console. Plus qu'un interpréteur de code, le modèle devient ainsi capable d'analyser des fichiers de données bruts ou de générer des graphiques.

Code Interpreter permettra d’exécuter du code Python dans Copilot. © Microsoft

Des recherches complexes simplifiées

Enfin, Bing va se doter d'une fonctionnalité nommée Deep Search. L'outil exploite la puissance de GPT-4 pour fournir des résultats de recherche optimisés pour des sujets complexes. Concrètement, Deep Search étend les requêtes de recherche en descriptions plus complètes afin de renvoyer des résultats plus pertinents. Au lieu de quelques mots-clés, Deep Search transforme la requête en une question ou description plus détaillée et contextuelle.

La nouvelle fonctionnalité Deep Search de Edge. © Microsoft

Une véritable mise à jour qui réduit les bénéfices d'un abonnement ChatGPT Plus ou Enterprise. La version payante de ChatGPT n'offrira que quelques fonctionnalités additionnelles, non disponibles dans Copilot : la création d'assistants personnalisés (GPTs), la possibilité de switcher entre différents modèles et la confidentialité des données. Jusqu'à ce que Microsoft les propose gratuitement dans Copilot ?