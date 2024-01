GPT Store, Team : tout savoir sur le store d'OpenAI et le nouvel abonnement

OpenAI introduit son store d'assistants GPTs et un nouvelle offre destinée aux entreprises.

C'était une fonctionnalité attendue de longue date. Annoncée en novembre 2023 en même temps que les assistants, le store de GPTs devait initialement être déployé quelques semaines plus tard. C'était sans compter sur l'affaire OpenAI durant laquelle Sam Altman a été temporairement remercié. Un mois plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts et OpenAI présente, enfin, son store, en ligne ce 10 janvier. En quelques semaines, plus de 3 millions de GPTs ont été créés. Une quantité importante (trop ?) d'assistants qu'il était nécessaire de référencer et de classer.

Un moteur de recherche simple

Accessible depuis chat.openai.com/gpts , le store de GPTs permet de rechercher directement les assistants partagés publiquement grâce à un moteur de recherche simple et rapide. Enfin, l'interface propose plusieurs catégories : DALL·E, writing, research, programming, education… Les GPTs les plus populaires sont affichés dans une section dédiée. Enfin, chaque semaine, les équipes d'OpenAI mettront en avant des assistants à forte valeur ajoutée. Pour l'heure, le partage des revenus n'est pas fonctionnel. OpenAI prévoit de lancer le programme au premier semestre, dans un premier temps sur le marché américain.

Pour l'heure, les GPTs sont proposés gratuitement : le store n'en n'est donc pas vraiment un. Des questions subsistent sur la manière dont OpenAI compte mettre en place le partage de rémunération. Certains GPTs seront-ils payants ? Les GPTs contiendront-ils des ads ? Le modèle économique ne semble pas encore clairement défini.

L'interface de GPT Store. © Capture d'écran

Passer son GPT en mode public est très simple. © Capture d'écran

Pour mettre en ligne un GPTs, et le référencer sur le store, rien n'est plus simple. Il suffit de créer son assistant avec GPT Builder et de paramétrer sa visibilité sur "Public". Dans certains cas, il sera nécessaire de vérifier son profil "constructeur" avant de publier un GPTs ou de le compléter (nom, prénom, et optionnellement site web). Petite subtilité, selon nos tests, pour partager publiquement son GPTs, il est primordial de ne pas utiliser de nom de marque dans le nom de l'assistant. Ainsi un GPT du nom de "Linkedin Post Creator" bloquera la publication de votre assistant. De manière générale, le store est simple d'emploi et offre un moyen fiable d'utiliser n'importe quel agent créé par un utilisateur OpenAI.

Team : un nouvel abonnement intermédiaire

En complément de l'arrivée du GPTs Store, OpenAI a lancé ce 10 janvier un nouvel abonnement nommé "Team" destiné aux entreprises. ChatGPT Team offre l'accès à l'interface classique de ChatGPT tout en offrant aux collaborateurs de l'entreprise un workspace collaboratif et un outil d'administration pour la gestion des comptes utilisateurs. En complément des modèles déjà présents avec ChatGPT Plus, Team offre l'accès à la version 32K de GPT-4. Avec le workspace, les membres d'une équipe peuvent se partager des assistants GPTs créés uniquement pour un usage interne.

Ce nouvel abonnement s'adresse aux entreprises de toutes tailles qui souhaitent partager et contrôler l'expérience de leurs collaborateurs avec ChatGPT sans toutefois investir dans un abonnement Enterprise. Team est d'ores et déjà disponible en France pour 25 dollars par mois par utilisateur en paiement annuel, soit 5 dollars de plus que la version Plus, ou 30 dollars par mois en paiement mensuel.