Traduction live, résumé de conversations... Samsung remplit son Galaxy S24 de fonctionnalités IA

Samsung a présenté ce mercredi 17 janvier plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA générative intégrées dans sa nouvelle gamme de smartphone.

Avec le Galaxy S24, Samsung s'empare de l'IA générative. La firme sud-coréenne a dévoilé ce mercredi 17 janvier sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. Le Galaxy S24 affiche une autonomie et une puissance en hausse mais sa particularité la plus intéressante reste l'ajout de fonctionnalités basées sur l'IA générative. Fonctionnalités que nous avons pu tester en avant-première. Plus que de nouvelles options "gadgets", l'intelligence artificielle apporte un gain d'intuitivité. En intégrant petit à petit l'IA générative dans ses smartphones, Samsung souhaite fluidifier l'expérience utilisateur et simplifier l'usage de son écosystème mobile, le rendant à la fois plus intuitif et performant.

Traduction instantanée

Avec le S24, l'IA générative fait son apparition dans la surcouche One UI. Les applications natives du constructeur bénéficient de nouvelles fonctionnalités utiles pour les utilisateurs. A commencer par la traduction instantanée. L'outil s'intègre directement dans les appels vocaux et offre, sur simple demande, une traduction automatique. Une fois le service activé lors d'un appel, une petite voix robotique indique au correspondant que l'appel est traduit en direct. Au fur et à mesure que l'interlocuteur termine ses phrases, un assistant vocal traduit instantanément ses paroles dans l'autre langue. La traduction est bidirectionnelle, permettant ainsi de passer facilement d'une langue à l'autre pendant la conversation téléphonique. Une fois l'appel terminé, une transcription de l'appel est affichée.

Le S24 arrive avec une application de traduction instantanée accessible depuis le menu supérieur des raccourcis. Le principe est similaire à celui des appels téléphoniques. L'IA écoute d'abord le texte à traduire et énonce ensuite la traduction. Le but est ici de transformer son smartphone en traducteur de poche pour une conversation en face-à-face. Par défaut, le téléphone est livré avec le support de 14 langues différentes. Au total une centaine de langues sont disponibles, sur téléchargement.

L'IA générative s'invite également dans l'enregistreur vocal de Samsung. L'application supporte maintenant la transcription automatique des enregistrements audio. L'outil s'avère très utile pour les réunions. L'IA est capable de transcrire le meeting avec précision en identifiant précisément les interlocuteurs différents, avec le timing exact. Pour l'heure l'outil supporte jusqu'à 10 intervenants différents au sein d'un même enregistrement. La transcription est stylisée pour être facile à lire. Les premiers visuels, que nous avons consultés, manquent toutefois de couleur qui rendrait la transcription encore plus simple à comprendre. Il est possible de générer un résumé de toute la conversation.

L'enregistreur vocal retranscrit les réunions et identifie les interlocuteurs. © Samsung

Une technologie basée en partie sur Google Gemini

Galaxy AI se base en réalité sur plusieurs technologies : des modèles d'IA internes exécutés directement depuis le smartphone (c'est le cas de la traduction instantanée) et du LLM externe. La version présentée ce mercredi se base sur le LLM star de Google, Gemini , nous précise Samsung. Cette alliance entre les modèles made in Samsung et ceux appelés depuis le cloud présente un inconvénient notable. Certaines fonctionnalités ne sont tout simplement pas disponibles sans connexion Internet (résumé, transcription, reformulation…). Toutefois et selon nos tests sur les tâches de traitement textuel, la latence est vraiment réduite, offrant une expérience véritablement fluide.

En parallèle, l'IA vient s'intégrer directement dans le clavier Samsung et permet de reformuler rapidement une saisie textuelle. Dans l'application SMS, depuis WhatsApp, Facebook Messenger ou toute autre application, il devient ainsi possible de reformuler un message. L'IA propose plusieurs styles d'écriture différents adaptés à chaque situation (informel, professionnel, classique…). Le clavier permet en complément de vérifier l'orthographe d'un texte par IA ou de le traduire instantanément. L'application Notes bénéficie également d'une refonte et inclut, elle aussi, des fonctionnalités basées sur l'IA générative. Il devient possible de rapidement mettre en forme ses notes avec différents templates et de générer des couvertures personnalisées pour les retrouver rapidement.

Intelligent summary permet de résumer rapidement du texte. © Samsung

L'IA (aussi) dans la photographie

Autre fonctionnalité intéressante, la surcouche de Samsung intègre désormais, en partenariat avec Google, une fonctionnalité permettant de rechercher rapidement des informations sur le web. Pour ce faire, il suffit d'entourer n'importe quelle image ou texte avec son doigt et l'IA va automatiquement rechercher sa signification sur le web avec Google Lens pour les images et Google Search pour le texte. Enfin, Samsung Internet bénéficie de nouvelles options pour résumer et traduire directement le contenu d'une page web.

Ultra spen circle permet de rechercher rapidement une information sur Google. © Samsung

Plus classiquement, l'IA générative s'invite également dans la photographie. L'outil de retouche par défaut de Samsung offre la possibilité de découper, sur une image, un objet ou une personne pour la supprimer ou la déplacer. Il devient également possible d'agrandir une image, sur le principe de Generative Fill d'Adobe, ou de laisser l'IA améliorer l'image pour optimiser sa qualité.

Pour l'heure, Samsung réserve l'ensemble des fonctionnalités basées sur l'IA générative au Galaxy S24, avant une possible extension aux équipements sortis en 2023 d'ici l'été. "La technologie mobile a le pouvoir de permettre la connexion, la productivité et la créativité aux personnes du monde entier. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu l'IA favoriser cela de manière vraiment significative sur mobile. Galaxy AI est notre offre d'intelligence la plus complète à ce jour et changera à jamais la façon dont nous utilisons nos téléphones", estimait début janvier Wonjoon Choi, vice-président exécutif et directeur R&D, Mobile eXperience Business.