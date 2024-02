Test de Perplexity : le moteur de recherche dopé à l'IA est-il meilleur que Google ?

Perplexity propose une interface utilisateur épurée et intuitive. L'expérience de recherche en ligne y est totalement repensée. Au point d'un jour pouvoir remplacer les géants du web ?

La porte d'entrée du web s'apprête-t-elle à être remplacée par un nouveau venu ? Les habitudes de recherche des utilisateurs changent depuis plusieurs années et 2024 pourrait être l'année charnière. Alors que TikTok et plus globalement les néo-réseaux sociaux deviennent la principale manière de rechercher de l'information, les acteurs historiques d'Internet tentent de riposter. Bing AI, chez Microsoft, SGE chez Google… Les moteurs de recherche traditionnels se mettent à la page en tentant d'optimiser l'expérience et le temps de recherche en ligne grâce aux récents progrès de l'IA générative. Mais bien avant ces premières expérimentations en 2023, des acteurs de petites tailles tentaient déjà de bouleverser l'UX de la recherche.

En ce début d'année 2024, c'est l'outil de Perplexity AI , une start-up fondée à San Francisco en 2022, qui attire tous les regards. En seulement quelques mois, la petite équipe est parvenue à développer un moteur de recherche intelligent capable de répondre aux requêtes les plus complexes sans renvoyer directement vers des liens, bien avant l'expérience Google SGE. La simplicité et l'intuitivité de l'outil couplé à la pertinence des résultats sont tels qu'un bon nombre d'utilisateurs pourraient, dans l'avenir, préférer Perplexity à un moteur de recherche traditionnel. Nous avons testé l'outil afin de vérifier si les promesses en terme de productivité sont tenues.

Une version Pro proposée à 20 dollars par mois

Dans le cadre de ce test, nous avons essayé la version gratuite de Perplexity. L'entreprise propose également une version professionnelle commercialisée à 20 dollars par mois (ou 200 dollars par an), qui n'apporte aucune véritable plus-value dans la recherche en ligne. Elle offre en revanche un accès à 300 requêtes quotidiennes avec le Copilot de Perplexity (nous y reviendrons plus loin), la possibilité de choisir le modèle d'IA derrière le moteur de recherche (GPT-4, Claude 2.1, Gemini ou un LLM maison), la possibilité de fournir de manière illimitée des fichiers en entrée au moteur (documents, images…). Enfin la version pro offre également un crédit mensuel de 5 dollars pour utiliser pplx-api, l'API développeur de l'outil (avec pplx-7b-online and pplx-70b-online, les LLMs maisons de Perplexity).

L'interface principale de Perplexity. © Capture d'écran

Perplexity se présente, très classiquement, sous la forme d'un moteur de recherche avec une textbox centrale. L'utilisateur doit saisir sa requête, en langage naturel, ou sous forme de mots clefs. Plusieurs options de recherche s'offrent ensuite. L'onglet focus permet de sélectionner méthodiquement les sources à consulter pour la génération de la réponse. S choix sont possibles : All pour une réponse basée sur l'ensemble des sources disponibles sur le web, Academic pour des résultats basés sur des papiers de recherche, Writing pour générer du texte sans aucune source complémentaire, WolframAlpha, pour des réponses basées sur le moteur de réponses computationnel du même nom (WolframAlpha fournit des réponses aux questions factuelles en les déduisant à partir de données externes), YouTube pour des réponses enrichies de vidéo YouTube et enfin Reddit pour un retour basé sur les nombreuses discutions du célèbre forum. La sélection des sources permet véritablement d'apporter des réponses précises sur certains sujets.

Pour exemple, pour une requête sur un domaine qui nécessite une certaine forme d'expertise, il sera plus judicieux de choisir Academic (ex : "Quels sont les principaux biais des LLMs ?").

Les résultats à la requête "Quels sont les principaux biais des LLMs ?" se basent ici sur des articles de Semantic Scholar. © Capture d'écran

Perplexity avec Copilot : la recherche web personnalisée

Deuxième option, certainement la plus intéressante, la possibilité d'activer le Copilot de Perplexity pour répondre à la requête. Basé sur GPT-4 et Claude 2, le Copilot apporte une expérience de recherche personnalisée. En cochant "Copilot" (jusqu'à cinq requêtes toutes les quatre heures avec la version gratuite, 300 par jour avec la version payante), l'IA de Perplexity adresse une ou plusieurs questions avant de commencer la recherche. Le but est de comprendre avec précision l'intention de la recherche afin de répondre le plus fidèlement possible à la requête adressée. Sur une recherche assez subjective comme "Quel est le meilleur smartphone à moins de 800 euros ?", le Copilot analyse la question et demande des précisions, sous forme de checkbox. En l'occurrence avec notre exemple, l'IA demande à l'utilisateur quelles sont ces critères de choix en matière de smartphone (Appareil photo, autonomie, performances…). Enfin, Perplexity génère par la suite une réponse customisée pour l'utilisateur.

Résultat de la requête "Quel est le meilleur smartphone à moins de 800 euros ?" avec Perplexity. © Capture d'écran

De son côté, sur la même requête, la SGE de Google propose une liste impersonnelle de smartphones à moins de 800 euros, qui répond tout autant à la demande de l'utilisateur, sans toutefois proposer le bon choix calibré selon des critères précis personnels à l'utilisateur.

Résultat de la requête "What's the best smartphone under 800 euros?" avec Google SGE. © Capture d'écran

Enfin, la recherche avec Perplexity dans Copilot permet d'approfondir le sujet. En cliquant sur les questions suggérées ou en formulant une nouvelle question connexe, Perplexity continue d'apporter des éléments à la première réponse. Dans le cas de la requête "Quel est le meilleur smartphone à moins de 800 euros ?", l'IA propose un éclairage sur les "critères à prendre en compte pour choisir un smartphone à moins de 800 euros". D'un simple clic, une documentation technique et accessible pour le grand public vient nourrir la réflexion en apportant des éléments factuels et contextuels.

Perplexity apporte du contexte supplémentaire; si besoin. © Capture d'écran

En une question et un clic, l'utilisateur est abreuvé d'une réponse véritablement fournie, utile, qui condense les meilleures informations de 25 URL différentes. Le gain de temps pour une recherche technique est notable. Pour la recherche navigationnelle (exemple : "Le Figaro") mieux vaut rester sur un moteur de recherche classique qui sera plus rapide et beaucoup plus efficace pour afficher le bon lien.

Gagner en productivité sur les requêtes complexe

Perplexity offre une expérience de recherche en ligne véritablement repensée et personnalisée. La possibilité de sélectionner les sources sur lesquelles baser les réponses aux requêtes est un atout indéniable pour gagner en pertinence. Surtout, le copilote qui interagit avec l'utilisateur avant de formuler une réponse permet de répondre très précisément aux attentes, avec une documentation fouillée. Si Perplexity ne remplacera probablement pas les moteurs traditionnels pour la recherche navigationnelle, l'outil a de véritables atouts pour les recherches complexes nécessitant expertise et gain de temps. La version gratuite est déjà très complète.

Avec son expérience utilisateur soignée et son copilote IA performant, Perplexity pourrait bien s'imposer à l'avenir comme un moteur de recherche de référence pour les recherches pointues. Sa capacité à comprendre les intentions des utilisateurs et à leur apporter une réponse personnalisée pourrait séduire les experts comme les néophytes en quête d'informations qualitatives.