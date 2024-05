La demande en compétence en GenAI explose chez les freelances

A l'occasion de la parution de son rapport Malt Trends 2024, la plateforme de freelances du même nom fait le point sur l'évolution du marché de l'emploi des professionnels indépendants dans l'intelligence artificielle.

Sans surprise l'intelligence artificielle générative fait une belle percée sur le front de l'emploi des professionnels indépendants. Dans une étude parue ce 16 mai (Malt Trends), Malt constate une demande en matière de freelances experts en Rag (pour retrieval-augmented generation) en hausse de 300% entre 2022 et 2023 et, dans le même temps, une offre en progression de 200% dans ce domaine. D'une année sur l'autre, la plateforme de freelances note par ailleurs une percée de plus de 300% des projets d'IA.

Sur le front des transformers et de GPT, la demande en matière de missions enregistre une croissance de 75% sur un an, contre +1200% pour l'offre de freelances. Quant aux compétences en matière de NLP, elle représente une demande en hausse de 66% entre 2022 et 2023 alors que l'offre progresse, elle, de 90% sur ce terrain.

Force est de constater une croissance de l'offre généralement plus élevée que celle de la demande. Une tendance qui ne concerne pas uniquement le NLP et les transformers. Sur le terrain de la computer vision, Malt constate une croissance plus modérée mais qui s'inscrit dans une tendance comparable. Dans ce domaine, la croissance de la demande se hisse à +14%, contre +37% pour l'offre.

Comme le souligne le cabinet Darwin X, les entreprises recherchent de plus en plus un équilibre entre les compétences internes essentielles en matière d'IA et un soutien externe évolutif. L'année dernière, tous les secteurs d'activité étudiés par le cabinet ont vu leurs réserves de talents internes en IA augmenter, certains secteurs comme la banque ayant connu une hausse de 44%.

Côté salaires, le taux journalié des ingénieurs en IA progresse plus vite que celui des datascientists. En 2023, le taux journalié des premiers est passé devant celui des seconds (voir graphique ci-dessous).

Méthodologie : Malt s'est concentré sur les compétences, les intitulés et les catégories de métiers publiés sur sa plateforme de freelances pour réaliser son étude. La société a établi une liste de mots-clés en IA avant d'extraire tous les projets et profils de freelances pour lesquels au moins l'un de ces mots-clés apparaissait dans les compétences ou les titres de profil.