Test de Suno AI : des performances musicales qui épatent, des zones d'ombre qui rebutent

Suno AI propose une IA capable de générer des chansons personnalisées, cohérentes et véritablement qualitatives. Des questions réglementaires subsistent toutefois.

C'est le ChatGPT de la musique. Lancé en décembre 2023 par une équipe de chercheurs issus de Meta, TikTok et Kensho (start-up spécialisée en IA et ML), Suno démocratise la création de musique par intelligence artificielle. Avec un simple prompt en langage naturel, l'utilisateur peut créer la musique avec les paroles de son choix en quelques secondes. Grâce à des résultats rapidement qualitatifs et une interface simple d'utilisation, Suno a rapidement vu son nombre d'utilisateurs exploser. Basée à Cambridge, la start-up a bouclé en mai une levée de 125 millions d'euros avec notamment Lightspeed Venture Partners, Nat Friedman (ex-CEO de GitHub) et Daniel Gross (ex-responsable de l'IA chez Apple).

Comment fonctionne techniquement Suno AI ?

"Que vous soyez un chanteur de douche ou un artiste de renom, nous éliminons les barrières qui vous séparent de la chanson dont vous rêvez. Aucun instrument n'est nécessaire, il suffit d'avoir de l'imagination", présente sobrement l'équipe de Suno sur son site. Derrière cette promesse se cachent plusieurs modèles d'IA et un dataset, tous tenus secrets. Pour fonctionner, Suno AI se base sur une orchestration de modèles transformer et de modèles de diffusion, a révélé Mikey Shulman, CEO de l'entreprise au cours d'une interview.

Partant de ces éléments, on peut raisonnablement penser qu'un modèle transformer, similaire à ceux utilisés dans le traitement du langage naturel, est probablement utilisé pour interpréter le prompt en langage naturel de l'utilisateur. Il extrait les informations clés comme le style musical, les paroles, les instruments, l'ambiance souhaitée… Des modèles de diffusion spécialisés pourraient alors générer la piste audio. Pour les paroles, un modèle de synthèse vocale pourrait entrer en jeux. Seule certitude : Suno AI a été entraîné sur un vaste dataset de musique dont on ignore complétement la nature. Des musiques potentiellement sous copyright ont pu être utilisées. Les équipes de Suno AI affichent un degré de confiance tout relatif quant aux musiques générées par l'outil. "Nous vous recommandons de consulter un avocat qualifié pour vous conseiller sur les derniers développements et sur le degré de protection du droit d'auteur disponible pour les résultats que vous générez à l'aide de Suno", conseille la start-up.

Des pistes musicales cohérentes

Côté expérience client, l'apport de talents issus de TikTok et Meta se ressent. L'interface est épurée, efficace et attrayante. Oubliez la complexité des outils d'IA classiques : l'outil de création musicale est simple et n'exige que deux entrées, le prompt et un checkbox pour choisir le type de musique (instrumental ou non). Il suffit de donner une description en 200 caractères de la piste musicale que vous souhaitez générer. Genre musical, orientation des paroles de la chanson, instruments présents, tempo… La description doit être succincte mais complète. On regrette l'absence d'un champ descriptif plus large permettant de détailler avec précision l'ensemble des éléments attendus dans la piste audio.

L'interface de Suno AI. © Capture d'écran Suno AI / JDN

Une fois l'invite envoyée, la génération de ne prend que quelques secondes. L'IA de Suno AI crée automatiquement la musique, les paroles, le titre de la piste musicale et même la couverture de l'album. Le plus impressionnant reste sans doute la parfaite cohérence musicale de l'audio et des paroles. Le respect du prompt est quasi-parfait, largement supérieur au générateur de musique de Google, MusicFX. Plus impressionnant encore, Suno parvient à produire des paroles plutôt cohérentes et adaptées au style musical quand les derniers LLM peinent encore à générer des rimes.

Pour exemple, nous demandons à Suno, avec le dernier modèle 3.5, de générer un rap en français qui évoque l'arrivée de l'intelligence artificielle et le remplacement des humains. Les paroles sont non seulement bien thématisées mais également cohérente sur l'ensemble du hit. Exemple avec le chorus : "L'IA prend les rênes, on est dépassé. Les algorithmes dansent, c'est trop tôt pour pleurer. Nous remplaçant sans peine, nos lendemains floutés. Le règne des machines, est-il tracé ?"

"L'Ère de la Machine"

Prompt : "Un rap français sur l'arrivée de l'IA et l'AGI qui vont tous nous remplacer."

En prenant le même exemple dans un registre "chanson française", l'IA génère des rimes riches parfaites. "AGI arrive sans bruit. Dans les ombres de la nuit. Nos jobs disparaissent. Notre monde se paresse." La piste générée reste toutefois encore assez artificielle comme si un filtre d'auto-tune aurait été trop poussé.

Prompt : Une chanson française sur l'arrivée de l'IA qui va tous nous remplacer et l'AGI.

"L'Arrivée du Futur"

La véritable force de Suno AI réside dans la personnalisation des paroles. L'IA s'adapte à tous les sujets. Exemple avec ce hit country.

"Le Journal du Net"

Un pricing attractif

Trois abonnements différents sont offerts. Un plan basic, gratuit, avec 50 crédits (environ 10 titres), l'impossibilité d'utiliser commercialement les musiques produites, une génération sur file d'attente (latence supérieure), la possibilité de lancer deux runs en même temps. De son côté le plan pro à 8 dollars par mois inclut 2 500 crédits (environ 500 titres), une licence commerciale sur les titres générés, une génération plus rapide (file d'attente prioritaire), jusqu'à 10 runs en même temps. Enfin la version "premier" à 24 dollars par mois inclut les mêmes avantages et la possibilité de générer jusqu'à 2 000 titres (10 000 crédits). A noter qu'il est possible d'acheter du crédit supplémentaire pour les plans pro et premier.

Fonctionnalité Basic Pro Premier Prix Gratuit 8 $/mois (facturé annuellement) 24 $/mois (facturé annuellement) Crédits 50 / jour (10 chansons) 2 500 / mois (500 chansons) 10 000 / mois (2 000 chansons) Utilisation commerciale Non Oui Oui Recharge de crédits Non Optionnel Optionnel File d'attente de génération Partagée Prioritaire Prioritaire Tâches simultanées 2 10 10

Une première approche de la personnalisation musicale

Avec son interface intuitive et ses résultats bluffants, Suno AI démocratise la création musicale par IA. La start-up offre un service de qualité, générant des pistes musicales cohérentes et personnalisables en quelques secondes. Toutefois, le flou entourant les données utilisées pour l'entraînement des modèles et les potentielles violations de copyright qui en découlent ne font pas encore de Suno AI un outil totalement sûr pour les professionnels.

Malgré ces incertitudes, il est impératif de se familiariser dès maintenant avec cette technologie et d'expérimenter son potentiel. Une fois le produit abouti et les questions juridiques réglées, Suno AI pourrait révolutionner la création musicale. Les retardataires risqueraient alors d'être dépassés. Les cas d'usage pour les professionnels sont multiples. Pour les créateurs de contenus, Suno AI pourrait devenir un allié précieux. Influenceurs, podcasters et vidéastes pourraient générer des musiques originales et personnalisées pour habiller leurs productions.

Les applications sont infinies et concernent de nombreux secteurs : e-learning, événementiel, retail, tourisme... Toute entreprise ayant besoin de musique pour enrichir son expérience client ou sa communication pourrait y trouver son compte.