IA générative chez Google : le guide pour s'y retrouver dans la jungle des offres

L'offre d'IA proposée par Google est aussi éclectique que complexe. On fait le point sur les solutions les plus utiles pour déployer l'IA générative dans votre entreprise avec GCP.

A mesure que l'IA générative poursuit sa progression fulgurante, les cloud provider s'affirment comme des acteurs incontournables. Parmi eux, Google Cloud se distingue comme un acteur privilégié, avec des clients de son offre IA tels que Orange, SFR ou encore le géant de l'aviation Airbus.

Pour autant, la diversité des outils proposés peut rapidement décontenancer. Google offre une multitude de services dédiés à l'IA avec, souvent, peu d'explication autour des cas d'usage et la cible de ces outils. Pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, voici un guide des services d'IA générative les plus utiles pour développer ou accélérer sa stratégie d'IA générative en utilisant Google Cloud Platform (GCP).

Vertex AI : un environnement complet pour l'IA générative

C'est la solution la plus complète de GCP en matière d'IA générative. Vertex AI est la plateforme phare de Google Cloud pour le développement et le déploiement d'applications d'intelligence artificielle à grande échelle. Elle offre aux entreprises un environnement unifié pour créer, entraîner et gérer des modèles d'IA, y compris des modèles d'IA générative.

Vertex AI se compose de quatre modules principaux : Vertex AI Studio, Model Garden, Custom training et Notebooks.

Vertex AI Studio pour les tests

Vertex AI Studio permet de tester les modèles d'IA générative de Google dans un environnement sécurisé. Le but est ici d'expérimenter les réponses des modèles en fonction du prompt sur un ou plusieurs cas d'usage spécifique. L'interface utilisateur de Studio offre une expérience "no-code" pour la création et l'ajustement de prompts. L'outil inclut une galerie d'exemples de prompts pré-configurés, des outils de personnalisation des paramètres des modèles, et la possibilité de visualiser instantanément les résultats générés. L'outil permet notamment de tester les modèles textes (PaLM), multimodaux (Gemini) ainsi que des modèles de ML optimisés pour la traduction ou le text-to-speech ou speech-to-text. Un outil idéal pour tester avant de mettre en production à grande échelle.

Model Garden : une librairie de 183 modèles

Model Garden est le module le plus plébiscité par les professionnels qui utilisent Vertex AI. MG (Model Garden) est tout simplement la librairie de modèles à disposition des clients GCP. L'outil permet de sélectionner trois types de modèles : des modèles fondations, pré-entrainés sur des tâches spécifiques et prêts à l'usage ; des modèles fine-tunable en utilisant ses propres données ; des modèles spécifiques à certaines tâches, souvent prêts à l'emploi (génération d'images, transcription). La librairie comprend non seulement les modèles propriétaires de Google mais aussi une sélection des meilleurs modèles open source comme Llama, Stable Diffusion ainsi que les modèles des meilleurs éditeurs d'IA (Mistral, Anthropic…). Soit un total de 183 modèles en septembre 2024.

Custom training, pour entraîner les modèles

Custom training permet d'entraîner certains modèles de Model Garden sur vos propres données. L'outil offre aux data scientists et ingénieurs ML la possibilité d'exécuter leurs propres scripts d'entraînement, utilisant les frameworks de leur choix, PyTorch ou TensorFlow notamment. Sa force ? Custom training gère automatiquement le provisionnement des ressources de calcul nécessaires, qu'il s'agisse de CPU, GPU ou TPU.

Notebooks, pour collaborer dans le cloud

Enfin, Notebooks permet de créer un environnement de développement interactif et collaboratif directement dans le cloud. En somme, c'est un Google Colab professionnel et sécurisé. L'outil permet de prototyper rapidement un projet en utilisant des modèles d'IA directement dans le cloud, sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente et l'environnement. Les data scientists peuvent ainsi se concentrer sur l'écriture du code et l'expérimentation, plutôt que sur la configuration des serveurs ou la gestion des ressources.

AI Studio : expérimenter l'IA générative Google avant déploiement

L'autre offre majeure proposée par Google Cloud est AI Studio. Son fonctionnement est bien plus limité que Vertex AI et s'adresse d'avantage aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent développer leur stratégie d'IA générative avec un modèle Gemini. Google AI Studio est également le moyen le plus rapide pour débuter avec la gen AI. Il est possible d'expérimenter les modèles Gemini et sa déclinaison open source Gemma directement depuis l'interface web.

L'outil dispose d'une API très simple d'utilisation qui permet également de démarrer rapidement sans configurer un grand nombre de permission. Le Google AI Studio bénéficie d'une prompt gallery pour démarrer facilement sur des cas d'usage courant, sans chercher le bon prompt pendant plusieurs jours. Pour les projets nécessitant une mise à l'échelle, des fonctionnalités avancées ou un support technique dédié, une migration vers Vertex AI est recommandée.

Gemini for Workspace : l'IA générative pour tous vos collaborateurs

C'est certainement l'offre d'IA générative la plus populaire chez Google Cloud. Gemini for Workspace est la solution d'IA générative de Google spécifiquement conçue pour les utilisateurs professionnels moins orientés technologie, qui cherchent à optimiser leur productivité au quotidien. Intégré directement dans les outils familiers tels que Gmail, Google Docs et Sheets, Gemini agit comme un assistant virtuel intelligent, capable d'aider à la rédaction d'e-mails, à la création de contenus, à l'analyse de données et à la génération d'idées.

Par exemple, il peut suggérer des réponses dans Gmail, aider à résumer des documents longs dans Docs, ou même générer des formules complexes dans Sheets. L'intégration transparente de Gemini permet aux employés de tous niveaux de compétence de bénéficier des avantages de l'IA sans avoir à apprendre de nouveaux outils ou interfaces.

Quel service utiliser pour quel usage ?

Google propose une gamme diversifiée de solutions d'IA générative, chacune conçue pour répondre à des besoins et entreprises spécifiques. Vertex AI s'oriente vers les entreprises qui souhaitent véritablement s'engager dans une stratégie d'IA générative complète à l'échelle. La solution s'adresse principalement aux grandes et moyennes entreprises, notamment les grands groupes, qui ont besoin d'une plateforme robuste et sécurisée pour déployer des modèles d'IA à grande échelle. Google AI Studio, quant à lui, est davantage destiné aux développeurs souhaitant tester uniquement Gemini et Gemma, ou aux petites entreprises désirant expérimenter progressivement l'IA générative en production. Enfin, Google Gemini for Workspace cible les entreprises de toutes tailles ayant des fonctions support ou administratives et cherchant à gagner en productivité dans leurs tâches quotidiennes. Le service est particulièrement adapté aux entreprises disposant déjà d'une licence Workspace.