Mise à jour de Gemini 1.5, intégration à Workplace, suite d'agents IA… Gemini passe à l'échelon supérieur

A l'occasion de son événement en ligne "Gemini at Work", Google a dévoilé plusieurs évolutions de ses modèles et outils d'IA.

Google Cloud poursuit ses investissements dans l'IA générative. Le géant américain du cloud tenait une e-conférence ce mardi 24 septembre pour démontrer comment l'IA est censée apporter un gain d'efficacité aux grandes entreprises qui l'adoptent à l'échelle. 185 cas d'usage issus des plus grandes organisations du monde ont été présentés. En marge de l'évènement, Google a également annoncé plusieurs évolutions de ses outils et modèles d'IA et l'arrivée d'une nouvelle suite d'agents pour les entreprises.

Mise à jour des modèles Gemini

C'est l'annonce qui concernera directement les développeurs. Annoncé en catimini plus tôt en septembre, la mise à jour de la famille des modèles Gemini est officialisée. Les modèles Gemini 1.5 Pro et Flash bénéficient maintenant d'une latence beaucoup plus faible dans Vertex AI. Google a mis les moyens sur la réduction des ressources matérielles et sur la hausse des performances, notamment en matière de calculs, de vision et compréhension de long contexte. Le géant américain affirme que la nouvelle version de Gemini 1.5 Flash est jusqu'à 60% plus rapide que GPT-4o mini.

Dans le même temps, la version à 2 millions de tokens de Gemini 1.5 Pro est maintenant disponible dans Vertex tout comme Imagen 3, son nouveau modèle de génération d'images.

Gemini arrive dans Workspace

L'autre grande annonce concerne l'application Gemini, utilisée pour interroger directement le modèle du même nom sous forme de chat. Google annonce son intégration dans la suite Workspace pour les plans Business, Enterprise, and Frontline y compris en France. Les clients peuvent désormais activer l'application directement depuis la console d'administration de l'entreprise. Les administrateurs pourront configurer la manière dont l'application gère le stockage des conversations avec les collaborateurs. Google Cloud garantit également qu'aucune donnée de l'entreprise ou adressée au modèle ne sera utilisée pour entrainer ses IA.

Côté sécurité, Google annonce l'arrivée prochaine de "security advisor", une interface d'information sécuritaire qui permettra aux administrateurs d'être prévenu des comportements suspects de leurs utilisateurs. Enfin dans le même temps, la firme de Mountain View annonce la compliance de Gemini for Workspace (l'équivalent de Copilot for Microsoft 365) avec les standards SOC 1/2/3, ISO 27001 et ISO 27701. Des normes qui attestent de contrôles rigoureux sur la sécurité des données, la confidentialité et la conformité financière. Une première pour un copilot IA d'entreprise.

Customer Engagement Suite : l'expérience client augmentée par IA

Google Cloud continue d'avancer dans l'expérience client améliorée par IA et annonce sa "Customer Engagement Suite." La suite, disponible en France, fusionne les technologies de Contact Center AI (la suite de Google dédiée aux centres d'appels) avec les dernières prouesses dans l'IA générative de Google, notamment le modèle multimodal Gemini 1.5 Flash. Plusieurs services sont proposés :

Conversational Agents (création d'agents virtuels intelligents multicanaux pour gérer les requêtes clients)

Agent Assist (Fournit des suggestions de réponses aux représentants du service client)

Conversational Insights (Analyse les interactions clients sur tous les canaux)

Contact Center as a Service (CCaaS) (Offre une infrastructure de centre de contact basée sur le cloud)

Avec ces annonces, Google Cloud entre dans une nouvelle ère marquée par le déploiement stratégique de produits basés sur Gemini. En se focalisant sur des cas d'usage concrets et variés, Google reconnaît implicitement que la simple mise à disposition de Gemini pourrait ne pas suffire à convaincre les entreprises. En proposant des solutions clé en main, la firme veut accélérer (encore un peu plus) l'adoption de l'IA générative à grande échelle.