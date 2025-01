Qui recrute dans l'IA en France et dans quels profils ?

En 8 ans, les recrutements de profils spécialisés dans l'IA ont bondi de 90% dans l'Hexagone. Un indicateur issu d'une étude réalisée par LinkedIn en exclusivité pour le JDN.

Au cours des huit dernières années, le recrutement en France de talents dans l'intelligence artificielle a connu une croissance de 80%. C'est là l'un des principaux enseignements tirés d'une étude réalisée par LinkedIn en exclusivité pour le JDN. Dans le sillage de cette tendance, le pourcentage de membres du réseau social ayant ajouté des compétences en IA à leur profil a été multiplié par 20 dans le monde depuis 2016. En France, ce chiffre a été multiplié par 14.

La tendance tend à se tasser quelque peu ces dernières années. La part des membres ayant ajouté des compétences en IA à leur profil a été multiplié par deux depuis 2018 à travers le monde, contre une multiplication par 2,6 en France. Pour les postes affichant une faible pénétration initiale en matière d'IA comme les recruteurs, les designers ou les avocats, cette part a été multipliée dans le même temps par 7. Comparé à 2023, la part des dirigeants en IA ayant ajouté des compétences en IA à leur profil ne progresse que de 1%, contre 28% pour le reste des actifs.

0,41% des actifs positionnés dans l'IA en Europe

Qu'en est-il du volume de talents spécialisés en IA ? Au sein de l'Union européenne, ils représentent 0,41% des professionnels tous domaines confondus. Un volume qui s'inscrit en hausse de 124% depuis 2016. Cette part s'élève à 0,49% des actifs en France (un volume en hausse de 47% depuis 2016), contre 0,35% au Royaume-Uni et 0,34% aux Etats-Unis. Dans l'Hexagone, le large language model, la reconnaissance de pattern et l'analyse de texte arrivent en tête des compétences liées à l'IA qui enregistrent les croissances les plus rapides.

Autre tendance mise en valeur par LinkedIn, l'Europe se détache en matière de développement durable. 8,1% des talents européens en IA font preuve d'au moins une compétence verte, contre 5,8% aux Etats-Unis et 7,4% au Royaume-Uni.

La tech en tête

Plus globalement, la tech demeure le principal employeur de profils axés sur l'IA en Europe. Ce secteur enregistre désormais 16% de professionnels ayant des compétences en IA (contre 11% en 2016). D'autres secteurs connaissent une croissance significative de leurs effectifs IA sur le Vieux continent. C'est le cas des services aux professionnels dont la part de talents en IA représente 11% (contre 9% en 2016), les services financiers avec 8% (contre 5% en 2016), et les services aux consommateurs avec 4% (contre 3% en 2016).

En matière de formation continue, LinkedIn constate en outre une multiplication par 5 en un an des apprenants suivant des cours dans l'IA via LinkedIn Learning. "Et cela ne concerne pas uniquement les professionnels ayant un profil technique", souligne le réseau social. "Le nombre de membres n'ayant pas de compétences techniques et ayant suivi des cours liés à l'IA a augmenté de 169% de 2023 à 2024."

Top 20 des métiers non techniques développant des compétences en IA sur LinkedIn Learning :

Chef de projet Chef de produit Responsable de programme Directeur général Architecte Product owner Designer graphique Responsable de comptes Responsable des opérations Responsable marketing Comptable Responsable des ventes Écrivain Assistant administratif Responsable des ressources humaines Spécialiste marketing Analyste financier Chargé de compte Designer UX Business Consultant

"Le nombre de femmes dans les métiers de l'IA en Europe reste faible, avec seulement 26,3% de professionnelles positionnées dans ce domaine, un chiffre inférieur à celui des États-Unis (29,8%)", constate LinkedIn dans son étude. "Cet écart persiste malgré une légère amélioration par rapport à 2016 (25,2 %). Si la tendance se poursuit, 162 ans seraient nécessaires pour atteindre la parité en Europe." Derrière la moyenne régionale figurent des variations. En France, environ un professionnel de l'IA sur trois est une femme (32%), contre un sur cinq en Allemagne (20,7%).