IA : Elon Musk offre 97 milliards de dollars racheter OpenAI

L'homme le plus riche du monde a formulé son offre lundi au conseil d'administration d'OpenAI, qui a refusé.

D'après le Wall Street Journal, un groupe d'investisseurs dirigé par Elon Musk a tenté de racheter l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI. Signe que le patron de Tesla n'a pas dit son dernier mot dans le conflit qui l'oppose à OpenAI, créateur de ChatGPT. Le groupe mené par le milliardaire aurait proposé 97,4 milliards de dollars pour l'acquisition de l'entité, soit environ 94,48 milliards d'euros, lundi au conseil d'administration. Une offre non sollicitée qui survient alors que Sam Altman, patron d'OpenAI, tente de lever des fonds et de transformer sa start-up en société à but lucratif. "Non merci mais nous rachèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si tu veux", a écrit Sam Altman sur X, la plateforme ayant été rebaptisée ainsi après son rachat pour 44 milliards de dollars. Un tweet auquel l'homme le plus riche du monde a répondu "Escroc".

Des critiques de Stargate

Alors qu'Elon Musk fait partie des cofondateurs d'OpenAI, celui-ci s'en prend régulièrement à Sam Altman. Il lui reproche notamment d'avoir dévoyé la mission initiale de la start-up, axée sur un développement raisonné de l'IA. Les deux hommes se font face dans un procès, alors que Musk s'est lui-même lancé dans la course à l'IA avec sa start-up d'IA générative xAI.

OpenAi tente de passer d'une entité à but non lucratif à une entité à but lucratif, nécessaire selon elle afin d'obtenir le capital requis pour développer les meilleurs modèles d'intelligence artificielle. Lors de sa dernière levée de fonds en octobre, celle-ci a été évaluée à 157 milliards de dollars, consolidant alors son statut d'entreprise la plus valorisée au monde.

Mais Elon Musk a récemment critiqué le projet pharaonique Stargate de Donald Trump, mené par OpenAI et disposant d'une enveloppe de 500 milliards de dollars. Musk a suggéré que les investisseurs impliqués n'avaient pas les fonds nécessaires pour soutenir ce projet. "Il est temps qu'OpenAI redevienne la force du bien à source ouverte et axée sur la sécurité qu'elle était autrefois […] Nous ferons en sorte que cela se produise", a déclaré l'homme le plus riche du monde dans un communiqué.