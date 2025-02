IA : Harvard, Google, Nvidia... 5 cours gratuits de référence pour débuter ou se perfectionner en 2025

Microsoft, Nvidia, Google ou même Harvard… De nombreux cours gratuits pour se former aux rudiments de l'intelligence artificielle sont dispensés gratuitement en ligne. En voici 5 parmi les meilleures références mondiales.

Elle promet gain de productivité et nouveaux cas d'usage pour de nombreux business. Encore faut-il la comprendre et savoir s'en servir. Depuis l'avènement de ChatGPT en novembre 2022, l'IA et plus particulièrement l'IA générative infuse largement le travail en entreprise. Les ressources en ligne sur le sujet sont très nombreuses mais peu sont réellement qualitatives et opérationnelles. Nous vous proposons dans cet article une sélection de 5 des meilleurs cours ou bibliothèque de cours à jour en février 2025 sur l'IA générative. Qu'ils soient produits par des Gafam spécialistes de l'IA, des universités de renom ou tout simplement des chercheurs reconnus mondialement, ces cours gratuits vous permettront de vous former rapidement et efficacement à l'intelligence artificielle.

1. vUn cours d'introduction à l'IA avec Python par Harvard

C'est certainement un des cours les plus populaires du monde sur l'IA : plus de 1,2 millions d'apprenants se seraient déjà inscrits. Proposé par l'université Harvard, le cours couvre les fondamentaux de l'IA : algorithmes de recherche par graphes, réseaux bayésiens, apprentissage par renforcement, réseaux de neurones et traitement du langage naturel (NLP), le tout en 7 semaines.

À travers des projets pratiques, les participants sont censés acquérir une expérience concrète sur les bibliothèques de machine learning tout en développant leurs propres programmes Python. Disponible sur la plateforme edX, le cours se suit en auto-formation et nécessite 10 à 30 heures de travail hebdomadaire et des connaissances préalables en programmation Python. Il est, évidemment, dispensé en anglais.

2. Les cours IA gratuits de Google

C'est l'un des premiers mastodontes de l'IA à avoir dispensé des cours en ligne. Via ses Ateliers Numériques, Google propose une bonne dizaine de formations assez basiques sur l'IA générative. Le JDN retient 3 excellents parcours de formation. Le premier, "Les bases du machine learning pour les développeurs" s'attache à initier les développeurs non-experts aux rudiments du ML. Le but ? Comprendre les cas d'usage de ML et développer de premières applications concrètes en quelques heures. Enfin, Google propose un second parcours de formation plus avancé sur la machine learning, intitulé "Machine Learning Engineer Learning Path." Ce dernier forme en 21 cours aux différents outils et techniques de MLOps, d'IA générative et de préparation des données avec GCP. Enfin, Google propose un cours d'initiation plus grand public à l'IA générative "Beginner: Introduction to Generative AI Learning Path" qui permet de revoir les bases du fonctionnement des LLM, de l'IA générative, les limites, le cadre éthique et les manières différentes de prompter, le tout en quelques heures.

3. L'IA pour tous de Andrew Ng

Co-fondateur de Coursera, ancien directeur scientifique de Baidu et professeur à Stanford, Andrew Ng s'est imposé comme l'un des professeurs les plus influents dans le domaine de l'intelligence artificielle. "L'IA pour tous" se distingue par son approche non-technique, conçue spécialement pour les professionnels souhaitant comprendre les enjeux business de l'IA sans bagage technique préalable. En 4 modules accessibles aux débutants, le cours aborde la terminologie fondamentale de l'IA (réseaux neuronaux, machine learning, deep learning), identifie les opportunités d'application dans les organisations et guide les participants dans la construction d'une stratégie d'IA pertinente. Le programme dure environ 6 heures. C'est, là encore, une référence incontournable.

4. Les 21 leçons de Microsoft pour des applications dopées à l'IA générative

Autre référence de la formation gratuite, autre acteur de renom. Microsoft propose un parcours d'apprentissage complet baptisé "Generative AI for Beginners", désormais dans sa troisième version actualisée. Ce cours structuré en 21 leçons couvre l'ensemble du cycle de développement des applications d'IA générative, de l'introduction aux grands modèles de langage jusqu'à l'intégration d'agents IA complexes. Particulièrement apprécié par la communauté sur GitHub, le programme permet une progression pratique alternant modules théoriques et exercices de développement d'applications en Python et TypeScript. Les développeurs peuvent s'appuyer sur différentes infrastructures (Azure OpenAI Service, OpenAI ou le catalogue de modèles GitHub Marketplace) pour mettre en pratique leurs connaissances.

5. Les cours en autodidactes de Nvidia

Géant incontesté des GPU et créateur de CUDA, la bibliothèque de calcul parallèle la plus utilisée au monde, propose un catalogue de formations gratuites très riche. L'entreprise met à disposition des cours couvrant l'ensemble de son écosystème. Des modules courts (10 minutes à 8 heures) parfaitement adaptés aux professionnels pressés sont proposés et actualisés régulièrement. Les formations abordent aussi bien les fondamentaux ("Generative AI Explained", "Building a Brain in 10 Minutes") que des applications spécialisées comme la segmentation d'images, la robotique avec Isaac Sim (simulateur de robotique de Nvidia) ou la création d'agents conversationnels avec RAG. C'est certainement l'un des catalogues les plus intéressants pour les professionnels souhaitant se former rapidement à l'IA avancée.

Bonus : le cours d'OpenAI sur le prompting

Petit bonus et également un incontournable : le cours d'OpenAI de prompt engineering. Ce programme court mais dense, animé par Isa Fulford d'OpenAI et Andrew Ng reprend les fondamentaux du prompting en seulement 1h30. Bien que conçu initialement pour ChatGPT, les techniques enseignées sont suffisamment universelles pour être adaptées à la plupart des LLM du marché. Le cours aborde méthodiquement les cas d'usage pratiques. La seule limitation notable réside dans l'absence d'approfondissement du prompting spécifique aux modèles de raisonnement, une compétence pourtant de plus en plus recherchée dans le développement d'agents IA.