Après le PureTech, un nouveau moteur subit des problèmes similaires : allez faire vérifier l'huile de votre voiture

Après l'affaire PureTech qui a secoué Stellantis, des milliers de propriétaires dénoncent des pannes similaires de leur moteur. Une courroie qui se désagrège, des factures de réparation à cinq chiffres et une enquête américaine qui vient de s'ouvrir.

Peugeot 208 et 3008, Citroën C3 et C4, Opel Corsa et Mokka : les dysfonctionnements de la gamme PureTech ont touché des dizaines de modèles et des centaines de milliers de véhicules. Un scandale qui a fait couler de l'encre jusque dans le monde judiciaire. En 2023, une action collective a été engagée contre Stellantis, constructeur du moteur PureTech.

Mais depuis quelques mois, sur les réseaux sociaux et dans la presse, le mot "scandale" refait surface pour un nouveau moteur. Son nom ? EcoBoost, dont la version 1.0 a été commercialisée à plus de 300 000 exemplaires en France. Des problèmes de fiabilité sont signalés sur cette gamme, présentant des similitudes techniques avec certaines versions du PureTech.

Pour rappel, des moteurs PureTech, notamment la version 1.2 litre, ont connu des avaries parfois graves menant à la panne moteur. En cause : la courroie de distribution immergée dans l'huile qui se dégradait prématurément.

Comme le PureTech, les premières versions du 1.0 EcoBoost utilisent une courroie de distribution immergée. Cette solution technique devait réduire les frictions et prolonger la durée de vie de la courroie jusqu'à 240 000 kilomètres. Mais en réalité l'huile chaude finit par dégrader le caoutchouc de la courroie, libérant des débris et obstruant le système de lubrification du moteur. Au final, le moteur s'use anormalement et peut casser dès 44 000 ou 80 000 kilomètres, selon plusieurs témoignages.

Ce moteur essence équipe les Ford Fiesta, Focus, Puma, B-Max, C-Max, EcoSport et Mondeo. Ford propose également un moteur diesel 1.5 EcoBlue et un 2.0 EcoBlue, présents notamment sur les Transit et Kuga, qui rencontrent des difficultés similaires, selon L’Automobile Magazine.

Pour les conducteurs, les conséquences sont lourdes. Certains rapportent des pannes soudaines en pleine circulation avec une perte d'assistance au freinage. Les devis de réparation font aussi froid dans le dos : comptez entre 9 000 et 10 936 euros pour un remplacement complet du moteur.

Pour endiguer le problème, des campagnes de rappel ont été menées. En 2024, Ford a rappelé plus de 140 000 véhicules en Amérique du Nord. Ford a par ailleurs progressivement abandonné la courroie humide, passant à une chaîne de distribution sur le 1.0 EcoBoost, mais une petite courroie immergée subsiste pour entraîner la pompe à huile.

Dernière évolution du dossier : en décembre dernier, l'agence américaine des transports a ouvert une enquête préliminaire sur le 1.0 EcoBoost après 44 plaintes évoquant des arrêts moteur inopinés sur des Fiesta 2015-2017 et des Focus 2015-2018.

Pour éviter la casse moteur, les garagistes recommandent de respecter scrupuleusement les intervalles d'entretien, de faire vérifier régulièrement l'état de l'huile et de la courroie, et de remplacer cette dernière préventivement si des signes de dégradation apparaissent. Ford préconise un remplacement de la courroie tous les dix ans, mais sur le diesel 2.0 EcoBlue, l'intervalle a été réduit à six ans ou 160 000 kilomètres. Une surveillance attentive du tableau de bord et des bruits moteur inhabituels reste indispensable.