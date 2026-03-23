Les prix du gaz vont exploser, un nouveau contrat peut protéger tous les consommateurs pendant trois ans

La crise entre l'Iran, Israël et les États-Unis menace directement la facture de gaz. Le Qatar, fournisseur-clé dans le monde, vient d'annoncer une grosse coupure de production.

Depuis plusieurs jours, les affrontements au Moyen-Orient font trembler les marchés de l'énergie. On parle beaucoup du pétrole, mais le gaz est tout aussi concerné : chaque nouveau missile ou drone qui touche la région fait grimper la tension et donc les prix. Si vous chauffez votre logement au gaz ou cuisinez avec, il est temps de vous inquiéter, car ce n'est que le début.

Pourquoi la situation est-elle si grave ? C'est le Qatar qui est en première ligne. Ce petit pays exporte du gaz vers toute l'Europe, la France y compris. Or, sa plus grande usine vient d'être touchée lors d'une attaque iranienne et la production a été sérieusement endommagée. Résultat : 17% des exportations de gaz naturel liquéfié du Qatar sont à l'arrêt, et cela ne va pas s'arranger de sitôt. D'après Bloomberg, il faudra trois à cinq ans pour réparer les dégâts. En attendant, il va forcément y avoir de la tension sur le marché du gaz dans les mois qui viennent.

Déjà, les traders et les fournisseurs anticipent des hausses. Les prix sur les marchés ont bondi, et c'est dans votre contrat de gaz que cela va se répercuter. Les abonnements à prix variable, encore très répandus en France, vont s'ajuster à la hausse. Un hiver doux ou un printemps pluvieux ne changera rien à ce bouleversement mondial.

Heureusement, il existe une solution simple pour éviter la hausse : passer dès maintenant à un contrat à prix fixe. Certains fournisseurs, comme Engie ou TotalEnergies, proposent encore des offres avec un tarif congelé pour un ou deux ans. Au 20 mars 2026, ENGIE met en avant l'offre Gaz Référence 3 ans, dont les tarifs du kWh sont stables pendant 3 ans, sous réserve des composantes réglementaires, et TotalEnergies une formule similaire. Cela signifie que même si le gaz triple ou quadruple l'an prochain, votre facture restera identique hormis nouveautés fiscales ou réglementaires.

Mais attention : les offres dites " prix fixe " ne bloquent pas toujours le prix final sur la facture. Chez ENGIE, par exemple, seuls certains éléments hors taxes sont garantis, tandis que l'acheminement et les obligations réglementaires peuvent évoluer. Chez TotalEnergies, le gel s'applique également hors impôts, taxes et contributions. La facture TTC reste donc susceptible d'évoluer en fonction des décisions nationales.

Avant de faire votre choix, il est conseillé de comparer les offres sur le site officiel du Médiateur national de l'énergie, qui met à disposition un comparateur impartial et gratuit. Le changement de fournisseur n'entraîne ni frais, ni coupure, ni durée minimale d'engagement : vous pouvez donc sécuriser votre contrat simplement, sans risque ni contrainte.

Mais ces offres risquent de disparaître ou d'augmenter très vite si la crise se prolonge. Il faut donc agir sans tarder : changer de contrat permet de vous protéger contre les prochains chocs de prix. Selon la dernière annonce officielle, 17% de la production qatarie sera à l'arrêt entre trois et cinq ans à cause des dégâts subis à Ras Laffan. Ces chiffres, cités par Bloomberg, sont un signal d'alerte pour tous les foyers français. Si vous ne voulez pas subir la prochaine envolée du prix du gaz, ne tardez pas à sécuriser votre contrat !