N'utilisez plus ces écouteurs ou ces casques, ils sont dangereux selon une étude

Une étude met en avant la dangerosité des casques et écouteurs vendus en Europe. Parmi les références, on compte le casque numéro un des ventes dans sa catégorie sur Amazon. Une étude lève le voile sur ce qui compose ces appareils.

S'ils vous permettent de profiter du dernier album de Harry Styles, les casques et écouteurs ne vous veulent pas tous du bien. Une étude signée par plusieurs organismes européens de protection des consommateurs alerte sur une contamination à grande échelle : "Des substances dangereuses ont été détectées dans chaque produit testé", écrivent-ils. Pour connaître le résultat de votre appareil, utilisez notre widget interactif.

Publiée dans le cadre du projet européen ToxFree LIFE for All, l'étude porte sur une analyse des composants plastiques de 81 appareils audio. Apple, Sennheiser, JBL ou encore Sony : les grandes marques ont été passées au crible, tout comme d'autres plus abordables (Auchan, Lidl, Hema et certaines marques chinoises achetées sur Temu et Shein). On retrouve dans la liste des casques et des écouteurs intra-auriculaires, avec fil ou sans fil et destinés à plusieurs publics (jeu vidéo, enfant, adulte).

L'autopsie des 81 appareils a eu lieu en laboratoire : chacun des produits évalués a été démonté afin de séparer ses différents composants. Les chercheurs ont divisé les pièces de chaque appareil en trois catégories : les matériaux souples (comme les coussinets d'oreille), les plastiques durs (comme les coques et les parties structurelles) et les câbles.

Les chercheurs ont ensuite classé les produits selon un système de "feu tricolore" : le vert indique le risque le plus faible (conforme aux normes les plus strictes), le jaune signale un niveau de risque modéré (conforme à la législation mais dépassant des seuils plus exigeants), et le rouge correspond à un niveau de préoccupation élevé (non conforme aux limites légales ou contenant plusieurs substances dangereuses).

Pour entrer dans le détail, les échantillons ont été soumis à une analyse pour y traquer cinq grandes familles de substances chimiques dangereuses, utilisées dans les plastiques : des paraffines chlorées (SCCP et MCCP), des phtalates et les alternatives plastifiantes, des retardateurs de flamme bromés (BFR) et organophosphorés (OPFR) et des bisphénols.

Notons que le protocole d'analyse s'est basé uniquement sur la composition des matériaux, sans faire de distinction de méthode entre les produits destinés aux adultes et ceux destinés aux enfants. Les chercheurs précisent également que les produits classés rouge ne présentent pas de risque "imminent" pour la santé, mais ils pourraient avoir des effets néfastes à long terme. Certains composants testés, comme les bisphénols, étant des perturbateurs endocriniens.

Deux casques ressortent de cette analyse : ils sont les seuls classés rouge dans les deux catégories (zones de contact cutané et structure et composants). On retrouve le Cloud III de marque HyperX et le Kraken V3 de Razer. Deux produits haut de gamme destinés aux joueurs de jeux vidéo. Le Cloud III est l'un des plus populaires sur le marché. Selon le média français JV, Cloud III était d'ailleurs numéro un des ventes en janvier dans sa catégorie sur Amazon.

Après la publication de cette étude, plusieurs places de marché, exclusivement aux Pays-Bas selon nos observations, ont annoncé retirer de la vente certains produits, sans citer lesquels. Selon la presse néerlandaise, ces mesures ont été prises sur les places de marché Bol, MediaMarkt et Coolblue.

Maintenant que faire si son casque n'est pas conforme aux limites légales ? "En droit, un vendeur a deux obligations : vendre un produit conforme aux attentes de l'acquéreur, c'est-à-dire conforme au contrat ou au descriptif, et vendre un produit qui présente des garanties de sécurité", souligne Grégory Rouland, avocat spécialiste du droit de la consommation. C'est pourquoi, un produit ne doit pas présenter de risques pour la santé.

Or, si j'achète des écouteurs à la Fnac et que j'apprends que ces écouteurs sont dangereux, en raison de leur toxicité, ai-je un recours ? "Absolument", répond Grégory Rouland. Précisément, il y a trois recours possibles.

D'abord, je peux me retourner contre le vendeur, ici la Fnac. "Si le vendeur m'a cédé un produit dangereux ou portant atteinte à la sécurité, je suis en droit de demander le remboursement du produit." Ensuite, je peux demander un recours contre le fabricant en sa qualité de responsable du produit défectueux. "Un produit est considéré défectueux par la loi, s'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre."

Enfin, si le produit est vendu sur une plateforme type Darty.fr ou Boulanger.fr, le processus peut changer, parce que le vendeur n'est pas directement Darty ou Boulanger. "Je peux me retourner contre le vendeur et contre la plateforme si je parviens à démontrer qu'elle avait connaissance de la dangerosité du produit et n'a pas opéré de signalement aux autorités compétentes".

Autre solution : si le casque vous plaît malgré tout, vous pouvez aussi contacter un spécialiste pour demander un remplacement des coussinets et opter pour des coussinets en cuir.