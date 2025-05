OpenAI limite l'influence de Microsoft dans sa future gouvernance

L'entreprise fondée par Sam Altman prévoit de modifier ses engagements contractuels avec ses principaux partenaires économiques, dans un contexte de discussions juridiques et réglementaires.

OpenAI a décidé de conserver une gouvernance dominée par sa branche à but non lucratif, limitant de fait l'influence directe de Microsoft, son principal partenaire commercial et investisseur.

Une gouvernance maintenue sous contrôle associatif

OpenAI avait engagé une transformation de son entité commerciale vers un statut de public benefit corporation (PBC), mais a choisi de maintenir le contrôle global de ses activités au sein de son organisation mère à but non lucratif. Cette orientation a été communiquée en interne et confirmée à Bloomberg. Elle intervient après des échanges avec les procureurs généraux de Californie et du Delaware, autorités compétentes pour superviser la conversion. Une évaluation à valeur de marché de la participation de l'organisation mère dans l'entité commerciale est également prévue.

Dans une lettre adressée aux salariés, Sam Altman a précisé que ce changement d'approche est le fruit de concertations avec les représentants publics et s'accompagne de la désignation de nouveaux commissaires au sein du conseil. OpenAI a déclaré poursuivre les discussions nécessaires pour finaliser le plan.

Réduction de la part de revenus versée à Microsoft

OpenAI prévoit de réduire de moitié la part de revenus versée à ses partenaires commerciaux, dont Microsoft, d'ici 2030, passant de 20% à 10%, selon des documents internes cités par The Information et relayés par Reuters. Cette évolution s'inscrit dans le cadre du contrat qui lie les deux entités jusqu'à cette date.

L'accord en vigueur prévoit également un accès exclusif de Microsoft aux API d'OpenAI via Azure, ainsi que l'intégration des technologies d'IA dans ses produits. Microsoft a précisé que les accords de partage de revenus fonctionnent dans les deux sens, sans commenter les chiffres avancés.

Discussions en cours entre les deux entités

Microsoft, principal partenaire financier d'OpenAI avec un investissement de 13,75 milliards de dollars, n'a pas encore validé la nouvelle organisation. La société souhaite s'assurer que ses droits et investissements sont préservés. D'après plusieurs sources proches du dossier, les discussions portent notamment sur les termes du contrat, les droits de propriété intellectuelle et l'accès aux actifs technologiques.

Toujours selon Bloomberg, seul Microsoft négocie activement avec OpenAI à ce stade. Le groupe SoftBank a confirmé son intention de s'engager à hauteur de 30 milliards de dollars dans une levée de fonds en cours, sous réserve des conditions de gouvernance.

Par ailleurs, Elon Musk conteste toujours juridiquement la transformation d'OpenAI vers un modèle commercial. Une partie de sa plainte a été rejetée, mais d'autres éléments de son recours sont encore à l'étude par la justice.