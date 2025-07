Une simple pression et les piqûres d'insectes disparaissent instantanément grâce à cet appareil

Développé par une start-up allemande, ce produit léger aux dimensions modestes se connecte à un smartphone et permet de soulager les démangeaisons via la thermothérapie.

Les piqûres d'insectes font partie des désagréments les plus fréquents de l'été. Moustiques, guêpes ou taons n'épargnent ni les enfants ni les adultes, et provoquent souvent des démangeaisons vives, parfois accompagnées de rougeurs ou de gonflements. Ces réactions, bien que bénignes dans la majorité des cas, peuvent considérablement nuire au confort.

Pour apaiser ces symptômes, les solutions habituelles reposent souvent sur des crèmes, des pommades ou des remèdes naturels, dont l'efficacité est variable. Certains préfèrent les glaçons ou les patchs, d'autres optent pour des antihistaminiques. Mais toutes ces solutions ont en commun un délai d'action plutôt long et nécessitent souvent d'avoir le produit sur soi.

Depuis quelques années, une autre méthode a fait son apparition : la thermothérapie. Le principe consiste à appliquer une source de chaleur maîtrisée sur la zone de la piqûre, ce qui permet de soulager presque instantanément les démangeaisons. C'est avec cette approche que la start-up allemande Kamedi GmbH a développé un produit nommé "Heat it" qui permet de soulager les piqûres de moustiques, abeilles, guêpes et taons. Compact, léger et sans produit chimique, il se branche directement sur votre smartphone, Android ou iPhone.

Pour utiliser le Heat it, il est nécessaire d'installer l'application mobile du même nom, disponible gratuitement sur Android et iOS. Une fois installée, l'application permet de configurer le fonctionnement de l'appareil selon vos préférences. Elle propose notamment plusieurs modes d'intensité, adaptés à la sensibilité de la peau ou à l'âge de l'utilisateur.

Après avoir lancé l'application, il suffit de connecter le Heat it au port de charge du smartphone. L'appareil est automatiquement reconnu. L'utilisateur peut alors choisir la température (généralement entre 47 et 52 °C) et la durée d'application (généralement 4 à 9 secondes). Une fois les réglages effectués, l'appareil est prêt à l'usage : il suffit de le poser sur la piqûre et de déclencher le traitement via l'interface de l'application. La chaleur agit directement et permet de soulager l'irritation.

Le processus est indolore, rapide et ne nécessite aucune batterie supplémentaire. Le produit est vendu sur Amazon, Boulanger et sur des sites spécialisés dans les produits médicaux comme Newpharma. Selon les sites, son prix varie entre 30 et 40 euros. Sur le site de Boulanger, une promotion abaisse ce dernier à 19 euros.

A noter que ce produit est très léger (4 grammes) et possède des dimensions modestes (38 millimètres de long, 17 millimètres de large). Il est donc facile à transporter. Vous l'aurez compris, pour cet été, Heat it peut être un allié très précieux.