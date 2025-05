Tamtam lève 3 millions d'euros pour mettre les agents d'IA au service du commercial

Orientée BtoB, la plateforme référence 70 millions d'entreprises à travers le monde. Elle se positionne prioritairement en France mais ne s'interdit pas de cibler des entreprises étrangères.

Editeur français d'une plateforme SaaS de prospection commerciale, le français Tamtam boucle sa première levée de fonds. A hauteur de 3 millions d'euros, elle est menée par le fonds Varsity accompagné de Kima Ventures et de plusieurs business angels parmi lesquels Romain Niccoli (cofondateur de Criteo et Pigment) et Frédéric Kingue Johnson (manager France et Europe du Sud de Contentsquare).

Fondé début 2024, Tamtam articule son offre autour d'une solution à base d'agents d'IA conçue pour aider les équipes commerciales à dénicher des profils. "Un commercial passe environ 70% de son temps à réaliser des recherches et 30% en clientèle. Notre objectif est d'inverser la tendance", explique Edouard Epaud, CEO de Tamtam.

Positionnée dans la vente BtoB, la plateforme référence pas moins de 70 millions d'entreprises à travers le monde. Une masse d'informations consolidées à partir de données glanées sur Internet : sites web des sociétés, articles publiés sur elles, rapports d'activité, données LinkedIn des salariés, interviews audio ou vidéo des dirigeants... "Nous réalisons un mapping à partir d'une simple base de données de clients pour identifier les entreprises présentant des profils équivalents", explique Edouard Epaud.

Le marché total accessible en ligne de mire

Le processus aboutit au marché total accessible (ou TAM d'où le nom de la société Tamtam). Le TAM reflète les prospects qui présentent le plus fort potentiel. Au sein de cette cartographie, la plateforme segmente et isole dans un second temps les cibles à forte valeur ajoutée, jusqu'aux décideurs, en fonction de multiples critères entièrement configurables et structurés en organigramme. "Ce second mapping permettra de maîtriser la chaîne de décision des achats et d'éviter les angles morts en cernant le profil d'acheteur idéal", insiste Edouard Epaud.

Tamtam duplique les succès commerciaux grâce à l'IA. Exemple ici, avec Oracle. © JDN / Capture

A partir de cette sélection, un moteur de recherche entre en jeu pour permettre aux commerciaux d'affiner leurs connaissances sur les entreprises à cibler. "En fonction de la problématique et du contexte de marché, on pourra poser des questions très diverses. Combien de magasins compte une marque de retail ? Quelle est l'importance de ses équipes commerciales ? Quelle est leur répartition par pays ? Quel est le trafic du site web de la société ? Quel a été le dernier lancement de produit ? Etc.", égraine Edouard Epaud.

En aval, Tamtam épaule le commercial dans la préparation de ses entretiens en lui fournissant des informations sur les personnes avec lesquelles prendre rendez-vous. Il lui fournit aussi chaque jour une revue de presse sur les entreprises qu'il suit en sélectionnant les articles au regard de ce qu'il vend. Quand un commercial affiche entre 100 et 200 acteurs en portefeuille, c'est un exercice qu'il ne peut pratiquement pas réaliser manuellement. D'où l'intérêt de l'automatiser.

"Grâce à notre base d'entreprises qui est mondiale, nous aidons les sociétés françaises à se déployer à l'international"

En coulisse, de nombreux agents d'IA entrent en action. En amont, un agent intervient pour repérer "les entreprises sosies". Ensuite, un agent réalisera un mapping des sociétés en vue d'en identifier les filiales. Un troisième cernera le rôle des personnes à solliciter en vue de la préparation des entretiens. Il analysera ce qu'elles ont posté sur les réseaux sociaux, leurs informations personnelles disponibles sur Internet... L'objectif étant in fine de disposer de l'ensemble des datas pour nouer une relation de confiance.

A la différence des agents généralistes type ChatGPT, les agents mis au point par Tamtam sont centrés sur l'information d'entreprise. Dans cette optique, ils reposent sur des données historisées et priorisées en termes d'importance. L'interview d'un CEO sera par exemple prépondérante comparée aux autres données. Ensuite, les agents de Tamtam sont entrainés en fonction d'une tâche à accomplir. L'agent de mapping entre la base d'entreprises de Tamtam et la base du client sera par exemple formé à identifier les rapprochements les plus pertinents. Enfin vient la phase d'orchestration des agents.

Tamtam cartographie des départements entiers et les personnes qui y sont rattachées. © JDN / Capture

En matière d'orchestration, l'agent de préparation de meeting fera lui-même appel à plusieurs agents tiers. Le premier cernera les caractéristiques du ou des interlocuteurs avec lesquels entrer en contact. Le deuxième rassemblera les informations sur l'entreprise cible dans son ensemble. Un troisième matchera ces données avec des contenus remontés par un autre agent taillé pour cerner la proposition de valeur vendue par le commercial utilisateur de la solution. Objectif final : aboutir à un brief avec les points clés à aborder lors de l'entretien.

Deux fois plus de résultats en prospection

Fort de sa levée de fonds, Tamtam a fait progresser son équipe de trois à douze personnes à la fois sur le front des ventes et de la R&D. "Notre investissement premier est réalisé dans l'humain", insiste Edouard Epaud qui revendique déjà plus de trente clients à son actif.

Comptant des sociétés de quelques commerciaux jusqu'à une cinquantaine parmi ses clients, Tamtam affiche déjà de nombreuses références dont Freeda, lesBigBoss ou SpaceFill. "Grâce à notre base d'entreprises qui est mondiale, nous aidons les entreprises françaises à se déployer à l'international. Un acteur comme Weefin a par exemple recours à notre solution pour répliquer au Royaume-Uni son succès français", précise Edouard Epaud. "Pour l'heure, nous ne prévoyons pas de nous déployer à l'étranger. Ce qui n'empêche pas des sociétés d'autres pays, comme les américains Mixpanel ou ChatLabs, de recourir à notre offre compte tenu de son périmètre."

Tamtam entend prioritairement cibler les commerciaux sur des problématiques complexes en couvrant l'intégralité du cycle de vente. "Nous avons dans notre roadmap des fonctionnalités à venir sur l'ensemble du processus commercial, de la prospection jusqu'à l'exécution des deals en passant par les entretiens. Ces fonctionnalités visent à enrichir notre IA avec toujours plus de data, mais aussi à développer nos capacités collaboratives, les commerciaux travaillant souvent en équipe. Il s'agit aussi d'affiner nos capacités d'orchestration, notamment via la connexion aux applications de CRM ou à la mise en œuvre d'interfaces de chatbot audio, par exemple pour réaliser des debriefs automatisés en sortie de rendez-vous", confie Edouard Epaud.

Avec les commerciaux de type chasseur tout comme les gestionnaires de compte en ligne de mire, Tamtam met déjà en avant des KPI. Dans certains cas, ses clients enregistrent deux fois plus de résultats en prospection, notamment grâce à un meilleur ciblage et une meilleure pertinence dans l'argumentaire de vente.