ChatGPT peut-il vraiment vous donner un avis médical fiable ? Une médecin hospitalière révèle l'astuce qui fait toute la différence.

Dans les cabinets médicaux et les services hospitaliers, les médecins constatent l'utilisation massive de l'intelligence artificielle par leurs patients. Sur TikTok, la docteure Solene, stomatologue à l'hôpital, partage régulièrement ses réflexions sur la médecine et les nouvelles technologies. Dans l'une de ses vidéos récentes, elle met en garde contre un piège fréquent : l'IA ne contredit presque jamais son utilisateur.

Lorsqu'un patient, inquiet pour sa santé, interroge ChatGPT sur un symptôme précis, il espère une réponse objective, voire rassurante. Pourtant, explique la Dr Solene : "Tu as déjà remarqué ? Si tu demandes à ChatGPT : 'J'ai mal dans la bouche, est-ce que c'est un cancer ?', il va te dire oui. Si tu demandes : 'J'ai de la fièvre, est-ce que c'est donc le covid ?', il ne va pas te contredire. L'IA est entraînée pour t'aider à développer ta pensée, pas pour te remettre en question"

Autrement dit, l'IA a tendance à accompagner l'utilisateur dans son raisonnement, quitte à valider, sans nuance, ses hypothèses parfois anxiogènes. Cette attitude, si elle est rassurante sur le moment, peut induire en erreur et créer des angoisses injustifiées, voire détourner d'une consultation médicale pourtant nécessaire.

Pour obtenir de ChatGPT des réponses plus fiables et nuancées, la docteure propose une solution simple mais efficace. Elle invite chacun à formuler explicitement une consigne qui oblige l'IA à faire preuve de plus d'esprit critique avant de poser une question médicale : "Désormais, ne te limite pas à valider mes idées ou à accepter mes conclusions sans réserve. Lorsque je formule une réflexion, adopte une posture critique, questionne mes hypothèses, examine la solidité de mon raisonnement, adopte un regard sceptique, cherche d'autres perspectives, privilégie la rigueur à l'approbation. Reste constructif mais exigeant. Et si tu détectes chez moi des biais, des raccourcis, des croyances sans fondement, signale-le sans détour. Le but est clair : affiner nos conclusions et perfectionner notre méthode pour y parvenir."

Selon la Dr Solene, ce prompt change radicalement la façon dont l'IA répond, obligeant ChatGPT à jouer davantage le rôle du contradicteur exigeant plutôt que du simple accompagnant.