Un youtubeur a arnaqué un escroc à la perfection : il est reparti avec son argent

Il a soutiré près de cent euros à un escroc.

L'arroseur arrosé. En mars dernier, un youtubeur annonce avoir découvert une escroquerie atypique. Un ami à lui, Jules, a été contacté sur la messagerie Telegram par un démarcheur. Mais, surprise : au lieu de lui demander de l'argent (comme c'est souvent le cas sur Telegram) le démarcheur lui en a donné.

Pourquoi ? Pour rémunérer un "travail" : liker une annonce sur Cdiscount et envoyer une capture d'écran du travail réalisé à une responsable. Après ce travail accompli, Jules reçoit vingt dollars en cryptomonnaie.

Inspiré par cette réussite, le youtubeur a l'idée de contacter la responsable. Elle accepte de le faire travailler et de le payer sur la base de captures d'écran trafiquées par le youtuber qui lui fait croire qu'il a bien effectué ce qu'elle lui demande. Les deux compères mettent alors en place un plan pour "siphonner les escrocs". Utilisant plusieurs comptes Telegram, ils font semblant de liker des annonces Cdiscount et réclament leurs vingt dollars. Cette stratégie leur permet de récupérer plus de cent dollars.

Mais où est l'escroquerie, alors ? Elle arrive un peu plus tard. Après quelques petites missions, les deux amis sont "promus" et on leur propose des tâches mieux rémunérées. Sauf que, cette fois, pour pouvoir y accéder, ils doivent payer. Ces nouvelles missions sont verrouillées et nécessitent de verser une somme, avec la promesse d'être remboursés ensuite. C'est là que l'escroquerie commence.

Cette arnaque s'appelle le "pig butchering", une méthode qui consiste à engraisser la victime avant de la piéger. Les escrocs versent d'abord de petites sommes d'argent pour instaurer la confiance, espérant que les victimes investiront ensuite des montants beaucoup plus importants. Puis, une fois les investissements suffisamment élevés, les escrocs disparaissent avec l'argent. En mai 2024, le gouvernement a émis une alerte à ce sujet. Le youtubeur, du nom de Sylvqin, explique l'arnaque plus en détail dans sa vidéo intitulée "Pourquoi ce scammer (comprenez escroc) me donne de l'argent ?".

La découverte la plus troublante de Sylvqin concerne l'identité des escrocs eux-mêmes. En remontant les transactions financières, il a réalisé que la responsable et les autres arnaqueurs sont probablement des travailleurs forcés. Ces individus sont retenus contre leur volonté dans des "fermes à scam" par des mafias chinoises, principalement au Cambodge et en Birmanie.

Le plan de Sylvqin et de son ami pour "siphonner les escrocs" était donc risqué : ils s'attaquaient à des réseaux criminels organisés. Leur méthode ne doit donc pas être vue comme un exemple à suivre.