Quelle région décroche la première place des plus belles de France, selon l'intelligence artificielle la plus célèbre ? Voici la réponse.

Impossible, a priori, de trancher : quelle est la plus belle région de France ? Chacun défend la sienne, porté par ses souvenirs d'enfance ou un voyage marquant. Mais pour la première fois, nous avons posé la question à une IA : ChatGPT. Le modèle le plus populaire du moment n'a ni racines, ni cœur, mais il a cette capacité incroyable à analyse des millions de données pour offrir une réponse… presque réfléchie.

En dixième position, ChatGPT nous emmène dans les Pays de la Loire, où "les châteaux semblent sortir d'un conte, les rivières serpentent dans la douceur angevine et Nantes étonne par son dynamisme créatif." Un cran plus haut, il place la Bourgogne-Franche-Comté, "terre des vins et des paysages feutrés", où la lenteur élégante est presque un art de vivre. Arrivé au huitième rang, ChatGPT nous confie avoir un faible pour le Grand Est, "magie de Noël, forêts denses, marchés alsaciens, une région où l'Europe s'invite au quotidien". La Normandie, elle, récolte la septième place. "Lumière changeante, falaises sculptées et histoire omniprésente", souffle l'IA, qui rêve tout haut de voir Étretat et le Mont-Saint-Michel.

La Nouvelle-Aquitaine arrive sixième, grâce à "l'horizon immense de l'Atlantique, la majesté de la Dune du Pilat, les traditions basques et le raffinement bordelais". En cinquième, ChatGPT mise sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, "symbole de la France minérale, des volcans d'Auvergne jusqu'au Mont Blanc, en passant par Lyon la gourmande et Annecy la cristalline". Au pied du podium, il place l'Occitanie. "Une terre généreuse, qui marie la Gascogne, les Pyrénées, Toulouse, Carcassonne, et le goût du Sud-Ouest : c'est un voyage sans quitter la région", analyse l'IA, qui s'émerveille.

Sur la troisième marche, la Bretagne. Plages sauvages, ports de pêche, forêts de Brocéliande et galettes au beurre salé, tout y est : "C'est un monde à part, où l'on parle encore breton, où l'on danse jusque tard dans la nuit." Vient ensuite la Corse, deuxième du classement. ChatGPT l'admire pour son caractère unique : "C'est la seule région de France qui peut se résumer en un mot : sauvage. Nature brute, plages paradisiaques, villages perchés, et une identité inimitable."

Enfin, sans hésiter, ChatGPT sacre la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et l'IA se fait presque lyrique : "C'est une région qui rassemble, en un seul territoire, une diversité éblouissante. [...] On peut skier le matin à Isola 2000 et se baigner l'après-midi à Menton. Le plateau de Valensole en juin devient une mer violette de lavande." Mais c'est surtout une affaire de sensations : "C'est une lumière, un parfum, une sonorité. On entend les cigales, on sent le thym et le romarin, on voit les ocres et les bleus saturés du ciel. Elle incarne le sud rêvé, celui des peintres, des poètes, des amoureux."