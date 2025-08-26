Les caisses de retraite annoncent le versement des pensions de septembre : voici la date des virements

Des millions de retraités vont percevoir leur pension de retraite à des dates différentes en septembre.

Chaque mois, 17 millions de retraités attendent le versement de leur pension de retraite. Cette pension est primordiale puisqu'elle constitue la principale, voire l'unique, source de revenus pour la majorité d'entre eux. Or, chaque caisse de retraite possède son propre calendrier pour effectuer le virement. Ainsi, les pensions de retraite arrivent sur les comptes bancaires des retraités à des dates différentes selon que nos aînés soient affiliés au régime général, à la retraite de la fonction publique ou à une caisse de retraite complémentaire.

Pour compliquer davantage les choses, la date du versement des pensions de retraite peut également varier selon le mois de l'année. En cause, les pensions de retraite ne sont jamais envoyées durant un jour férié ou pendant le week-end. Tout simplement parce que les employés des organismes de retraite sont en repos ces jours-là. De cette façon, lorsque la pension de retraite doit être envoyée un samedi, la date du versement est avancée au vendredi précédent. Les retraités perçoivent alors leur pension plus tôt que prévu. A l'inverse, quand le versement est censé tomber un dimanche, alors l'opération est décalée au lundi suivant. Le virement des pensions arrive donc avec un jour de retard.

Pour septembre 2025, les diverses caisses de retraite ont communiqué les dates exactes des prochains versements. La première pension du mois sera versée aux affiliés du régime complémentaire Agirc-Arrco, qui compte environ 14 millions de bénéficiaires. Ces derniers sont tous d'anciens employés du secteur privé. Cette caisse effectue habituellement le transfert des pensions en début de mois. Le versement s'effectuera donc le lundi 1er septembre 2025, conformément au planning habituel.

Le second virement d'envergure concerne le régime général de l'Assurance retraite, aussi appelée Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV). Elle distribue les pensions de base à plus de 17 millions de retraités en France. Traditionnellement, la CNAV envoie les pensions de retraite le 9 de chaque mois. Le versement aura donc lieu le mardi 9 septembre 2025.

Pour les retraités affiliés à la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (Carsat), le calendrier est encore différent. Les pensionnés recevront leur dû dès le lundi 1er septembre 2025, en même temps que les bénéficiaires de l'Agirc-Arrco.

Les retraités de la fonction publique suivent un calendrier différent, leur versement s'effectuant traditionnellement à la fin du mois plutôt qu'au début. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) toucheront leur pension le vendredi 26 septembre 2025. Les retraités de l'État devront, quant à eux, patienter trois jours de plus et recevront leur pension le lundi 29 septembre 2025.

Pour rappel, ces dates correspondent au moment où les caisses de retraite émettent leurs virements. Le délai entre l'envoi de la pension et son apparition réelle sur le compte bancaire du bénéficiaire peut différer selon les établissements bancaires. Certaines banques traitent ces opérations dans la journée, tandis que d'autres attendent quelques jours supplémentaires.