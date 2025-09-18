On a testé Mitra, l'IA qui appelle à votre place n'importe quel numéro

Développé par un ancien chercheur du laboratoire de recherche en IA de Berkeley, l'outil permet de gagner du temps en laissant l'IA passer des appels en votre nom.

Si le marché des agents vocaux professionnels explose depuis plusieurs mois, celui des agents vocaux personnels n'est encore qu'à son balbutiement. Lancée en fin d'année 2024 et mise à jour régulièrement depuis, l'application Mitra permet de laisser le contrôle de certains de vos appels à un agent IA. Ce dernier appellera en votre lieu et place dans l'objectif de vous faire gagner du temps. Réservation dans un établissement, négociation avec un service client… Mitra promet de faire tout (ou presque) à votre place. Dans les faits, l'expérience reste encore perfectible, sur la fluidité des conversations… et la réaction des interlocuteurs.

Une nouvelle manière d'interagir avec le réel

Mitra est édité par DeusMachina, start-up américaine fondée par Sai Mandava, ancien chercheur du prestigieux laboratoire BEAR de l'Université Berkeley. "Dans notre monde super numérique d'aujourd'hui, nous sommes passés des conversations en face à face aux SMS ou aux appels téléphoniques. Mais parfois, ces interactions peuvent sembler chronophages et stressantes", estime Sai Mandava dans un blog post. Le but de Mitra est de réduire cette friction au minimum en utilisant un agent IA automatisé et véritablement intelligent. "Désormais, vous pouvez enfin confier à Mitra cette corvée fastidieuse qu'est parfois la conversation téléphonique. Il vous suffit de formuler votre demande et Mitra se chargera d'appeler", promet l'ex-chercheur.

Plusieurs services d'IA, comme Elevenlabs notamment, permettent déjà de laisser un agent appeler à votre place. Toutefois la configuration initiale se révèle très souvent lourde : il faut non seulement configurer une API de communication (Twilo), configurer la plateforme agentique (Elevenlabs donc), et enfin connecter le tout à un fournisseur d'IA (OpenAI, Anthropic…). Mitra réunit l'ensemble des briques technologiques complexes tout en affichant une interface très simple d'utilisation.

Une expérience personnalisée

Disponible sous la forme d'une application mobile (iOS uniquement, pour le moment), l'agent d'appel est configuré automatiquement en utilisant des prompts. L'expérience de chat est, selon nos tests, très intuitive même pour un non-expert. L'agent de Mitra dispose, comme ChatGPT, d'une connexion au web et même d'une mémoire. Cette dernière permet de retenir vos informations personnelles et préférences pour éviter de vous les demander avant chaque appel. Le process pour lancer un appel est très simple : il suffit de le demander à l'agent, par écrit, en donnant le maximum d'informations. L'IA fait alors le point avant d'appeler sur les renseignements à sa disposition. S'il manque une ou plusieurs informations, Mitra vous les demandera.

Une fois le processus lancé, l'appel est initié automatiquement. L'agent appelle en se présentant comme votre agent personnel et prend les informations à votre place. Une fois la conversation terminée, l'application fournit un résumé des échanges, une transcription complète et l'enregistrement vocal. Parmi les possibilités, Mitra permet également de laisser un message sur une boîte vocale et même de vous appeler si l'appel nécessite des décisions importantes ou des renseignements urgents. Plus impressionnant encore, l'interface permet de guider l'agent IA en direct en lui donnant des instructions pendant qu'il est encore au téléphone. Enfin, l'app vous permet également d'ajouter votre propre voix.

Prendre un rendez-vous

Mitra peut être utilisé pour prendre un rendez-vous à votre place..

Prompt : Tu vas prendre rendez-vous pour deux personnes au restaurant xx à 12h30 le samedi 27 septembre. Réserve au nom de Benjamin Polge numéro xx xx xx xx xx).

"Renseignements"

Le restaurant ne prenant pas de réservation, le bot demande quels sont les moyens pour prendre une réservation. Dans la théorie, l'IA agit parfaitement. Dans la réalité, le ton est très robotique et la latence de réponse assez longue. Résultat : la conversation n'est pas fluide.

Demandez un ou plusieurs renseignements

Pour ce second test, nous demandons à l'IA de prendre des renseignements. En l'occurrence les horaires d'ouverture d'un commerce.

Prompt : Appelle le magasin xx au xx xx xx xx et demande les horaires d'ouverture cette semaine.

"Renseignements"

Mitra parvient alors à réussir sa mission et nous retourne les horaires du commerce. La discussion est assez fluide, bien qu'un peu de latence subsiste encore.

Des formules de 20 à 40 dollars par mois

Mitra propose 10 minutes d'essai gratuites en conversation téléphonique pour tester son IA avant tout engagement. Deux formules payantes sont ensuite disponibles : Pro à 20 dollars mensuels (5 heures d'appels) et Premier à 40 dollars (10 heures d'appels). Au-delà du volume d'heures doublé, la version Premier permet d'accéder en avant-première aux fonctionnalités déployées. Des tarifs qui restent relativement abordables comparés à la concurrence sur le marché des agents vocaux IA.

Pro Premier Prix mensuel 20 $ 40 $ Heures d'appel 5 heures 10 heures Messages Illimités Illimités Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités X

Mitra ouvre une voie intéressante vers une nouvelle manière d'interagir avec le réel, mais l'outil est encore loin d'être parfaitement abouti. Lors de nos différents tests (restaurant, coiffeur, hôtel…), nous avons constaté que de nombreux interlocuteurs raccrochent dès qu'ils comprennent qu'ils ne s'adressent pas à un humain. La latence dans les réponses, qui rend la conversation peu fluide, reste également un frein majeur. Nous avons également testé avec des conversations en anglais, la latence est également similaire (pas lié directement à la langue). Pour que ce type de service puisse réellement s'imposer, deux conditions paraissent essentielles : d'une part, des avancées technologiques permettant de réduire drastiquement le délai de réponse et de rendre la voix plus naturelle, et d'autre part, une acceptation sociale plus large de l'idée d'échanger avec un agent artificiel au téléphone.