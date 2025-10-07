Avec AgentKit, OpenAI rend enfin facile la création d'agents IA

OpenAI lance un SDK pour développer des agents IA, qui s'inspire directement des outils d'automatisation tels que N8N ou Zapier.

OpenAI a lancé ce 6 octobre AgentKit, une suite numérique pour créer, déployer et optimiser des agents d'intelligence artificielle. Destinée aux développeurs, le SDK (software development kit) a pour ambition de faciliter la conception d'automatisations complexes en utilisant une interface graphique simple et fonctionnelle. Capacité de benchmarking, connecteurs pré-configurés, guardrails… AgentKit arrive avec l'ensemble des composants nécessaires à la création d'un workflow agentique en production.

Trois composants essentiels : Agent Builder, Connector Registry, ChatKit

AgentKit arrive avec trois composants différents, pensés pour la création d'orchestration complexe.

#1 Agent Builder, l'interface principale

Agent Builder est certainement le composant central du SDK. Sur le principe de N8N, de Zapier, ou encore d'IFTTT, l'outil propose une interface de création visuelle basée sur un système de nœuds connectés. Chaque nœud représente une étape du workflow, qu'il s'agisse d'un agent spécialisé, d'un outil externe, ou d'une règle de contrôle (if, else…). La construction du workflow se fait en drag and drop. L'interface permet de configurer les entrées et sorties de chaque composant, de tester l'exécution en temps réel via une fonction de preview, et de déboguer directement dans l'environnement.

© Capture d'écran / OpenAI

Agent Builder intègre des modules de guardrails pour sécuriser et encadrer son agent, des outils, des connecteurs MCP… En bref tous les composants nécessaires pour développer un workflow complet. Une fois le workflow finalisé, deux options s'offrent aux développeurs : l'exporter comme code pour le déployer sur leur infrastructure, ou l'intégrer directement via ChatKit.

#2 Connector Registry, un centre de contrôle des données

Connector Registry permet de centraliser la gestion des données dans le workflow agentique. Les administrateurs peuvent gérer les connecteurs pré-configurés comme Dropbox, Google Drive, SharePoint, Microsoft Teams par exemple ou configurer des serveurs MCP tiers. L'intérêt est de centraliser la gestion de la donnée à travers plusieurs espaces de travail, et dans l'agent builder. Le Connector Registry est accessible sur le web mais il peut également être requêté via une API.

#3 ChatKit, pour déployer des agents basé sur le chat

"Le déploiement d'interfaces utilisateur de chat pour les agents peut s'avérer étonnamment complexe : gestion des réponses en continu, gestion des fils de discussion, affichage du raisonnement du modèle et conception d'expériences de chat attrayantes", rappelle OpenAI. ChatKit se veut un module pour intégrer l'ensemble de ces contraintes dans un seul module simple et usuel. . L'intégration se fait simplement en passant l'identifiant du workflow créé dans Agent Builder. Il est ainsi possible de personnaliser l'apparence d'un chat, de gérer le streaming des réponses, les threads, l'affichage du raisonnement… Le but est d'obtenir un agent de chat "production ready" rapidement pour n'importe quelle entreprise.

Capture d'écran / JDN © Exemple d'un agent chat créé avec ChatKit chez Canva.



Benchmarking et reinforcement fine-tuning

AgentKit arrive également avec Evals, une plateforme complète pour évaluer rapidement les capacités de vos workflows agentiques. Cette dernière permet de construire rapidement des datasets d'évaluation, d'analyser les points de friction de votre agent, d'automatiser l'optimisation de vos prompts (basé sur variables humaines ou des notes) et enfin d'évaluer les capacités des modèles d'autres fournisseurs sur un workflow donné.

AgentKit dispose enfin d'un module pour fine-tuner les modèles d'OpenAI avec du reinforcement. Le reinforcement fine-tuning (RFT) permet d'affiner un modèle en le récompensant lorsqu'il produit les résultats attendus. L'objectif est d'adapter le comportement des modèles aux besoins spécifiques d'un workflow agentique. Disponible avec o4-mini et GPT-5, le RFT permet notamment d'entraîner le modèle à appeler les bons outils au bon moment (custom tool calls). Il est aussi possible de définir des critères qui déterminent ce qu'est une "bonne" réponse pour apprendre au modèle à optimiser son comportement.

OpenAI annonce qu'AgentKit est d'ores et déjà disponible pour tous les développeurs. ChatKit et Evals sont en version finale tandis qu'Agent Builder et Connector Registry restent en beta. Aucun coût supplémentaire n'est à prévoir : OpenAI facture uniquement les appels API aux modèles, selon la grille tarifaire standard.