Claude Code, Gemini CLI, Codex... Un outil gratuit pour les gouverner tous : Vibe Kanban

Vibe Kanban permet d'orchestrer et de paralléliser des agents de code propriétaire pour optimiser encore un peu plus sa productivité.

Et si le software engineer de demain n'était qu'un chef d'orchestre d'agents ? C'est en tout cas le pari de Bloop AI, une start-up fondée en 2021 à Londres et spécialisée dans la modernisation de code par IA. L'entreprise a développé en 2025 Vibe Kanban, un outil d'orchestration d'agents de code. L'objectif ? Organiser et paralléliser des instances d'agents IA pour maximiser la productivité des développeurs. Plutôt que de se limiter à une seule instance de Claude Code en tâche de fond, un développeur peut désormais lancer plusieurs tâches simultanément avec une variété d'agents IA.

Le projet, développé en interne, a d'abord été partagé auprès d'une communauté restreinte de développeurs gravitant autour de l'entreprise avant d'être rendu entièrement open source sur GitHub. Depuis son lancement en juillet 2025 et une succession de mises à jour, l'outil a connu un succès croissant et cumule en janvier 2026 plus de 18 000 étoiles sur GitHub.

Le principe de Vibe Kanban

Concrètement, Vibe Kanban fonctionne comme un tableau Kanban classique. Cinq colonnes composent l'interface principale :

To Do : permet de créer des tâches à effectuer plus tard

In Progress : regroupe les tâches assignées à chaque agent

In Review : recoupe les tâches qui nécessitent votre attention pour avancer

Done : les tâches terminées

Canceled : les tâches annulées

L’interface de Vibe Kanban. © Capture d’écran / JDN

Vibe Kanban fonctionne en local avec un petit serveur web et une interface consultable directement dans votre navigateur. Pour l'heure, le système supporte Claude Code, Codex d'OpenAI, GitHub Copilot, Amp, Gemini CLI, Cursor CLI, Opencode, Qwen Code et Factory Droid. L'outil est entièrement gratuit, seuls les usages des différents agents sont facturés par les éditeurs respectifs. Vibe Kanban se distingue des orchestrateurs simples de modèles car au lieu d'orchestrer des modèles, l'outil orchestre les agents natifs. Concrètement, Vibe Kanban utilisera une instance de Claude Code et non simplement Claude via son API. C'est toute la puissance de l'outil. Ainsi, si vous disposez d'un abonnement à Claude Code, Codex, ou encore Gemini CLI (partiellement gratuit), vous ne paierez aucun frais supplémentaires.

Chaque instance d'agent lancée depuis Vibe Kanban est chrootée (avec Git worktrees) dans un environnement de travail dédié et isolé. De cette manière, si Claude Code et Gemini CLI travaillent en parallèle, ils ne s'interféreront pas, que ce soit au niveau des fichiers modifiés ou des ports utilisés, par exemple pour les serveurs locaux.

Comment installer et utiliser Vibe Kanban ?

Pour installer Vibe Kanban, rien de plus simple. Il suffit d'avoir la version 18 ou supérieure de Node.js installée sur votre machine et de lancer : npx vibe-kanban. Pour fonctionner, vos agents doivent avoir été configurés préalablement, un par un. C'est la seule complexité. Une fois les agents configurés, l'outil les utilisera directement en toute autonomie.

Une fois Vibe Kanban installé, l'interface s'ouvre automatiquement dans votre navigateur à l'adresse http://127.0.0.1:61786/. Vous devez alors créer un nouveau projet. Et c'est tout. Aucune configuration supplémentaire n'est requise, vous pouvez dès à présent lancer vos agents en parallèle.

Création d’un projet dans Vibe Kanban. © Capture d’écran / JDN

L’outil s’intègre nativement avec VS Code, Cursor, Windsurf, Intelli J, Zed, Xcode et Google Antigravity

Créer un jeu web en quelques minutes

Pour le test, nous décidons de créer un petit jeu web, une sorte de copie du T-Rex de Chrome. Nous lançons alors un agent pour générer le code principal avec Claude Code, un agent pour concevoir et peaufiner l'UX de l'interface avec Gemini CLI (qui excelle en design) et un agent Codex pour optimiser le code déjà généré. En quelques minutes, les trois agents travaillent simultanément sur le projet. Claude Code génère rapidement la structure du jeu avec la logique de saut et de collision, tandis que Gemini CLI s'attaque au design de l'interface avec des sprites personnalisés et des animations fluides. De son côté, Codex analyse le code produit et propose des optimisations de performance.

Génération de notre petit jeu avec les différents agents, classés selon leur statut. © Capture d’écran / JDN

Chaque agent dispose de son propre contexte et de sa propre branche de travail. Lorsqu'une tâche passe en "In Review", on peut valider les modifications, demander des ajustements ou fusionner directement les changements dans la branche principale. Le tableau Kanban offre une vue d'ensemble claire de l'avancement du projet et permet de réassigner facilement une tâche d'un agent à un autre si nécessaire. Au final, notre clone du dinosaure de Chrome est fonctionnel en moins d'une heure, avec un code propre et une interface soignée. Sans Vibe Kanban, il aurait fallu jongler manuellement entre plusieurs terminaux et gérer soi-même les conflits potentiels entre les différentes modifications.

Notre petit jeu sur navigateur. © Capture d’écran / JDN

Seul bémol, la gestion des branches et des merges peut s'avérer déroutante pour les utilisateurs peu familiers de Git et GitHub. Vibe Kanban repose en effet sur Git pour isoler le travail de chaque agent, ce qui implique de jongler avec plusieurs branches et de résoudre parfois des conflits lors de la fusion du code. Rien d'insurmontable pour un développeur aguerri, mais un frein potentiel pour les non spécialistes.

La puissance des agents propriétaires dans une interface simple

La vraie force de Vibe Kanban réside dans sa capacité à orchestrer non pas de simples modèles, mais des scaffolds complets (des agents de code propriétaires avec leur modèle sous-jacent). Plutôt que de simplement envoyer des prompts à différentes API, l'outil exploite les capacités complètes de chaque agent dans son environnement natif. Cette approche permet d'assigner stratégiquement les tâches selon les forces de chaque agent : Claude Code pour sa polyvalence sur tous types de tâches, Gemini CLI pour son excellence en UX et design d'interface, Codex pour sa maîtrise du backend et de l'optimisation de code. Cette spécialisation intelligente décuple la productivité, à condition bien sûr de connaître les points forts de chaque agent.

Reste que Vibe Kanban n'est pas un outil plug-and-play pour débutants. Son utilisation à pleine capacité demande une certaine gymnastique intellectuelle : comprendre les forces et faiblesses de chaque agent, maîtriser les concepts de Git (branches, worktrees, merges), et savoir décomposer efficacement un projet en tâches parallélisables. La courbe d'apprentissage peut rebuter les utilisateurs peu familiers avec ces concepts. Mais si on accepte l'effort initial, Vibe Kanban incarne une évolution logique du dev assisté par IA et permet réellement d’augmenter sa productivité.