Anthropic lance Claude Opus 4.8, avant un modèle de grade Mythos très prochainement

Meilleur en code, plus autonome et capable de lancer des centaines de sous-agents en parallèle, Opus 4.8 arrive au même tarif que la précédente génération.

Toujours pas de Claude Mythos en vue (il arrive prochainement), mais un Claude Opus 4.8. Anthropic lance ce jeudi 28 mai une nouvelle version de son modèle phare destiné aux entreprises et aux développeurs. Meilleur en code, doté d’un jugement plus fin, encore plus autonome… Avec cette nouvelle mouture, Anthropic propose une innovation incrémentale simple mais rudement efficace à laquelle les développeurs devraient prêter attention.

Meilleur en code et pour les tâches du quotidien

Les benchmarks de CLaude Opus 4.8. © Capture d'écran / JDN

Sur le papier, Opus 4.8 progresse partout, mais trois axes sortent vraiment du lot. Le code agentique d'abord : 69,2 % sur SWE-Bench Pro contre 64,3 % pour Opus 4.7 et Anthropic conserve une avance nette sur GPT-5.5 (58,6 %) et Gemini 3.1 Pro (54,2 %). A noter toutefois que sur le terminal pur (Terminal-Bench 2.1), GPT-5.5 reste devant à 78,2 % contre 74,6 %. Les taches du monde du travail réel seront également plus aisées avec un bond sur GDPval-AA (1890 contre 1753), de loin le meilleur score du tableau. L'honnêteté du modèle, enfin, qui constitue peut-être la vraie nouveauté de fond : Anthropic affirme qu'Opus 4.8 est environ 4 fois moins susceptible que son prédécesseur de laisser passer sans le signaler un défaut dans le code. Selon les premiers retours des early adopters, le modèle serait digne d’un collaborateur humain avec “son sens critique, son goût et des remarques constructives.”

Des centaines d’agents en parallèle

Au-delà du modèle lui-même, Anthropic accompagne le lancement de plusieurs nouveautés produit. La plus directe : le contrôle de l'effort, un curseur placé à côté du sélecteur de modèle dans claude, version web et avec Cowork. Côté développeurs, Anthropic annonce les dynamic workflows. Lancée en preview sur Claude Code, la fonctionnalité permet à Claude de planifier un travail, de lancer des centaines de sous-agents en parallèle au sein d'une même session, puis de vérifier ses propres résultats avant de les restituer. Enfin, le mode fast, qui fait tourner Opus 4.8 à 2,5× la vitesse normale, devient trois fois moins cher que sur les modèles précédents. La version classique du modèle reste au même prix que Claude Opus 4.7.

Et après ? Anthropic vise deux objectifs. Le premier, démocratiser la puissance d'Opus en travaillant sur des modèles offrant des capacités comparables à moindre coût, une réponse directe à la pression tarifaire d'OpenAI et Google. Le second, plus ambitieux, une nouvelle classe de modèles avec une intelligence supérieure. C'est précisément le rôle de Claude Mythos, déjà déployé auprès d'un cercle restreint d’entreprises. Sur ce volet, Anthropic dit progresser vite et table sur une disponibilité élargie des modèles de classe Mythos “dans les prochaines semaines”.