Prise en main : que vaut Hermes Cloud pour créer un agent d'entreprise ?

Hermes Cloud permet de configurer un agent Hermes facilement en mode SaaS. Une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent expérimenter rapidement l'agentique.

L’époque où déployer un agent IA réclamait des heures de configuration manuelle semble déjà bien lointaine. Depuis l’avènement d’OpenClaw et du succès par la suite de Hermes, de nombreux services proposent une configuration one-shot avec hébergement des agents open source. L’un des plus pratiques est Hermes Cloud, lancé en juillet 2026. Il permet nativement de configurer son agent en quelques clics avec une facturation centralisée. Explications et prise en main.

Hermes, un agent initialement open source

Hermes, qui est en réalité un scaffold agentique (comprenez un logiciel d’orchestration de modèles), est initialement open source. Il est ainsi possible de le déployer en toute autonomie sur un VPS ou un Mac Mini, moyennant une configuration assez longue. Côté VPS, il faut installer et configurer le serveur préalablement à l’installation de l’outil : une opération qui demande encore des compétences techniques. Le Mac Mini quant à lui ne permet pas d’outrepasser la configuration technique initiale d’Hermes dont le plus gros défaut reste la persistance du système. Il faut laisser allumée sa machine 24h/24, 7j/7 pour disposer de l’agent en permanence. Deux contraintes identifiées par les équipes mêmes de l’agent, qui ont donc lancé Hermes Cloud.

Hermes Cloud fonctionne en continu car l’instance même de l’agent est hébergée sur l’infrastructure de Nous Research. La start-up américaine ne dévoile pas son cloud provider mais propose l’hébergement de votre instance dans un datacenter français, à Paris. Sans conformité RGPD documentée, Hermes Cloud ne peut pas encore être utilisé en production avec des données personnelles. Les CGU ne permettent pas de s’assurer que les données ne sont pas utilisées pour l’entraînement par Hermes Cloud, pour le moment. Contacté par le JDN, Nous Research n’avait pas répondu à nos sollicitations à l’heure de publier ces lignes.

Un outil tarifé à l’usage

Côté pricing, Hermes Cloud est facturé à l’usage, selon le compute utilisé par l’agent chaque jour. Deux offres sont actuellement proposées :

Medium , qui permet jusqu’à 10 sessions concurrentes avec 2 Go de RAM et 4 cœurs CPU, pour 0,56 dollar par jour (0,03 dollar par jour lorsque l’agent n’est pas démarré) ;

, qui permet jusqu’à 10 sessions concurrentes avec 2 Go de RAM et 4 cœurs CPU, pour 0,56 dollar par jour (0,03 dollar par jour lorsque l’agent n’est pas démarré) ; Large, avec jusqu’à 20 sessions concurrentes, 4 Go de RAM et 8 cœurs CPU, pour un coût de 1,09 dollar par jour (0,03 dollar par jour lorsque l’agent n’est pas démarré).

Chaque offre peut être upgradée ou downgradée selon les besoins.

En revanche, les tokens utilisés par l’agent sont facturés séparément du compute. Nous Research propose toutefois des abonnements à 20, 100 et 200 dollars par mois, avec respectivement 22, 110 et 220 dollars de crédits utilisables sur les modèles. Plus de 200 modèles sont supportés nativement dans Hermes Cloud. Les tokens sont déduits de ces crédits jusqu’à épuisement du montant inclus dans l’abonnement.

Offre Sessions concurrentes RAM (Go) CPU (cœurs) Compute / jour ($) Compute / mois ($) Medium 10 2 4 0,56 16,80 Large 20 4 8 1,09 32,70

Pour un usage sur 30 jours, on arrive à 36,80 dollars au minimum avec l’instance Medium et l’abonnement à 20 dollars par mois. Comment choisir son offre et le bon abonnement ? Tout dépend de vos besoins. Identifiez d’abord vos cas d’usage clés ainsi que le volume d’utilisateurs prévus. Prévoyez large : avec l’IA générative, et tout particulièrement les architectures agentiques, la consommation de tokens grimpe très vite.

Déploiement : créer son agent Hermes Cloud

Pour le test, nous souscrivons à l’abonnement mensuel de 20 dollars (environ 17,90 euros). Une fois l’abonnement choisi, rendez-vous sur https://portal.nousresearch.com/orgs/c8f9fa52/agents/new ; vous serez alors invité à choisir le provider et le modèle moteur de votre agent Hermes. Nous choisissons Gemini 3.8 Flash, un modèle avec un excellent rapport qualité / vitesse / prix. A l’heure d’écrire ces lignes, il est facturé 60 centimes le million de tokens en input et 3 dollars en sortie. Pour débuter, nous configurons une instance Medium avec 4 cœurs, 2 Go de RAM et 6 Go de disque.

© Capture d’écran / JDN

Quelques secondes plus tard, l’instance est provisionnée et apparaît sur notre compte. Il est possible de configurer dans le menu de la mémoire disque en plus (12 Go pour 0,90 dollar le mois, 25 Go pour 2,85 dollars le mois ou 50 Go pour 6,60 dollars le mois).

Pour configurer ensuite votre agent, cliquez sur “open dashboard”. Une page avec une URL dédiée à l’ensemble du système agentique Hermes de notre agent s’ouvre. Premier point positif ? L’interface est beaucoup plus claire et simple à utiliser que la CLI d’Hermes. Elle donne directement accès en GUI à l’historique des chats, la configuration des modèles, les logs d’Hermes, les tâches cron, les skills, les MCP, les channels, les webhooks, les profils d’utilisateurs et à l’ensemble des éléments de configuration.

L’interface GUI de notre agent Hermes Web. © Capture d’écran / JDN

Pour commencer, nous vous conseillons de configurer les channels sur lesquelles sera disponible votre agent. Cliquez sur “channels” puis sélectionnez votre application de chat préférée. Pour ce test, nous choisissons de créer une connexion avec Telegram. Cliquez sur Telegram et ensuite “Create with QR”. Scannez le QR code et créez votre bot Telegram. Cliquez ensuite sur redémarrer la passerelle pour appliquer les modifications sur le serveur. Vous aurez maintenant accès à votre agent Hermes depuis votre téléphone sur Telegram.

L’une des particularités de Hermes est qu’il est possible de créer plusieurs profils indépendants pour un même agent, par exemple pour différents collaborateurs. Chaque profil peut disposer de son modèle de prédilection, de ses propres outils autorisés, de ses propres secrets et, surtout, de sa propre mémoire. Il est possible, par exemple, de créer un bot Telegram distinct pour chaque employé. Attention toutefois, les bots accèdent aux mêmes fichiers et ne sont pas “cloisonnés” dans le même système.

Il est également possible (c’est en réalité la fonction première de l’outil) de créer des agents spécialisés avec des modèles différents. Chaque agent est dédié à une tâche et peut être appelé à tout moment.

Création d’un nouveau profil Hermes. © Capture d’écran / JDN

Un outil taillé pour les petites entreprises

Hermes est certainement l’outil idéal pour les entreprises avec quelques salariés ; il permet avec un abonnement unique d’automatiser tout ce qui peut l’être. Avec ses tâches cron (exécutées à des heures ou moments donnés), il permet vraiment de créer des routines intelligentes. Une petite structure peut par exemple confier sa boîte mail à Hermes pour traiter les messages de fournisseurs et du SAV : l’agent rédige des brouillons de réponses toutes les deux heures, validés d’un simple clic sur Telegram. Plus classique, il est également envisageable de créer des agents de veille personnalisés en fonction des métiers de l’entreprise. Exemple ? Créer un agent de veille sur l’IA et envoyer des rapports différenciés selon le profil métier (RH, développeur, Comex…).

Autre exemple, connecté à un CRM, Hermes peut analyser les données chaque jour et proposer en fonction des KPI à optimiser des campagnes marketing automatisées (par exemple avec un MCP Meta ou autre). L’agent pour être bien utilisé doit être considéré comme un “humain”. Donnez-lui le travail en langage naturel que vous auriez confié à un junior. Demandez-lui régulièrement d’être proactif et de vous suggèrer son aide quand il identifie un besoin. Confiez-lui également toutes vos tâches de développement POC qui vous viennent. Cela permet de passer rapidement de l’idée à la conception et de juger de sa pertinence.

Dans l’immédiat, Hermes Cloud comblera les solopreneurs et start-up voulant prototyper des automatisations sans gérer de serveur. Pour les entreprises manipulant des données sensibles, l’absence de garanties RGPD impose d’attendre des engagements plus stricts avant d’envisager la production.