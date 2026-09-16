7% des entreprises de la tech ont réduit leurs effectifs à cause de l'IA

Réalisé auprès de 606 entreprises du numérique, de l'ingénierie et du conseil, le premier baromètre de l'Opiiec objective l'effet de l'IA sur l'emploi.

L’IA bouscule déjà sévèrement le marché du travail. Si le constat est partagé dans de nombreux secteurs, c’est encore plus vrai dans la branche des métiers des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil. C’est en tout cas ce que dévoile le premier baromètre de l’Observatoire prospectif des métiers du numérique, de l’ingénierie, des études et du conseil (Opiiec). Le baromètre, réalisé à partir des données de 606 entreprises françaises en mars 2026, donne de sérieux signaux sur l’adoption, les usages et la gouvernance et l’impact sur l’emploi de l’IA générative. Et cette dernière partie est édifiante.

L’impact avéré de l’IA sur les effectifs

Si l’IA générative a permis de créer de nouveaux postes (nous y reviendrons), elle a également un impact direct sur les effectifs. 7% des entreprises interrogées ont déclaré avoir réduit leurs effectifs en raison de l’arrivée de l’IA. 53% des cas concernent des entreprises de moins de 10 salariés et 31% des entreprises de 10 à 49 salariés. Parmi ces 7%, les entreprises du secteur numérique sont les plus concernées, suivi de l’ingénierie, et des études et conseils. Dans les échanges avec les entreprises, les postes les plus remplacés sont (et ce n’est pas une surprise) autour du développement et du marketing.

Sur 100 entreprises, 9 ont créé un poste dédié à l'IA 9 % ont créé des postes dédiés à l'IA 8 % ont renforcé leurs effectifs sur certains métiers 7 % ont réduit leurs effectifs sur certains postes Postes créés Chef de projet IA · Responsable IA · Référent IA · Consultant IA · Développeur IA Postes renforcés Data scientist · Data engineer · Architecte data · Ingénieur IA Postes réduits Marketing · Développeurs Source : OPIIEC, Baromètre de l'intelligence artificielle, vague 1, 2026 - 555 répondants à la question.

L’Opiiec constate également que les entreprises réduisent drastiquement les recrutements de profils juniors notamment dans les techniques. Aucune donnée chiffrée n’est toutefois mise en avant. Ce constat corrèle parfaitement avec les données globales du marché, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Il pose également la question de la formation des prochaines recrues sur des postes stratégiques.

Part des offres d'emploi liée à l'IA depuis 2017

Le baromètre le montre, sur un échantillon peu éclectique mais représentatif : l’IA transforme le marché du travail et les postes plus qu’elle ne supprime directement des emplois. A l’heure actuelle, les compétences IA les plus demandées par les entreprises tournent autour de trois axes : savoir rédiger, utiliser et améliorer un prompt, savoir utiliser la solution d’IA adaptée à un besoin, et savoir extraire les données d’un système d’IA et les interpréter correctement.

Mais les entreprises restent encore demandeuses de formation sur le domaine : 63% expriment un besoin, mais seules 20% l’ont clairement formalisé. Parmi elles, les thèmes les plus cités sont la connaissance des outils et plateformes d’IA (66%), la maîtrise des prompts (61%), l’analyse et la structuration des modèles (44%), l’identification des besoins et cas d’usage (41%) et enfin le contrôle de la qualité des résultats (40%).