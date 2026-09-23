Code, bureautique, recherche : Claude Opus 5.5 ou GPT-6, lequel est le meilleur ?

Claude Opus 5.5 affiche une véritable avance dans les benchmarks et sur le coût. GPT-6 Astra garde toutefois quelques avantages.

La course à l’IA s’oriente désormais vers l’efficience. Après les innombrables appels à ralentir le rythme de progression des capacités de l’IA, Anthropic et OpenAI viennent de dévoiler ce mardi 22 septembre trois nouveaux modèles : Claude Opus 5.5 chez Anthropic, GPT-6 Sol et Luna chez OpenAI. Des IA orientées vers l’efficience matérielle et par conséquent économique. Performances dans les benchmarks, prix… Voici notre comparatif.

Benchmarks : Opus 5.5 et Astra au coude-à-coude

Capacité testée GPT-6 Astra GPT-6 Sol GPT-6 Luna Claude Opus 5.5 Benchmark Intelligence générale 53 48 37 58 Artificial Analysis Intelligence Index (/100) Automatiser des process métier 41,4 33,2 20,7 40 AutomationBench (%) Travail pro sur ordinateur 59,3 56,4 50,9 nc Agents Last Exam (%) Code prêt à merger 53,3 49,3 42,4 54,4 FrontierCode (%) Code complexe 74,1 68,8 66,6 nc DeepSWE (%) Gestion du terminal 59,6 44 13 59,6 Terminal-Bench 4.0 (%) Computer use 73,5 64,4 52,7 81,8 OSWorld 2.0 (%) Raisonnement expert 57,2 nc nc 67,7 Humanity’s Last Exam (%) Recherche scientifique 64,6 nc nc 58,7 Terminal-Bench-Science (%) Erreur sur les faits 3,9 4,5 7,6 nc Taux d’erreurs factuelles OpenAI (%)

Claude Opus 5.5 offre une qualité proche de Fable 5.1 pour un coût largement inférieur. Côté OpenAI, GPT-6 Sol et Luna offrent un prix bien inférieur à Astra et Opus 5.5 avec des benchmarks un cran en dessous des modèles frontières.

De manière générale, Claude Opus 5.5 disposerait d’une meilleure intelligence de contexte. Pour l’automatisation brute en revanche, GPT-6 Astra garde une courte marche d’avance. C’est d’ailleurs le meilleur modèle d’OpenAI pour le travail de bureau (génération et modification d’Excel, de fichiers Word, gestion des fichiers…). Sur la génération de code production ready, Claude Opus 5.5 gagne d’une courte tête. En réalité, les modèles sont à égalité (la différence n’est pas statistiquement significative).

Pour le code complexe, Astra parvient à raisonner de manière plus approfondie et s’en sort mieux. Sur la gestion du terminal, Opus 5.5 et GPT-6 Astra arrivent à égalité (score Artificial Analysis). Les deux sont donc parfaitement à l’aise (et c’est le but d’une grande partie de leur entraînement) dans une harness sur un terminal d’ordinateur. En computer use (le pilotage d’un ordinateur par l’IA), Opus 5.5 prend l’avantage, avec 81,8% sur OSWorld 2.0 selon Anthropic, contre 73,5% pour Astra. Enfin, sur le raisonnement brut, Opus 5.5 bat à plate couture GPT-6 Astra. Sur la recherche scientifique pure en revanche, Astra a un véritable avantage. Les chercheurs ont donc tout intérêt à rester sur Astra.

Anthropic écrase la concurrence sur le prix

GPT-6 Astra ($ / million de tokens) GPT-6 Sol ($ / million de tokens) GPT-6 Luna ($ / million de tokens) Claude Opus 5.5 ($ / million de tokens) Entrée (input) 10 2 0,1 4 Sortie (output) 50 10 0,5 20 Ecriture en cache 12,5 2,5 0,125 5 Lecture en cache 1 0,2 0,01 0,2

Avec Opus 5.5, Anthropic est parvenu à véritablement écraser la concurrence, en proposant un rapport qualité / prix / intelligence très intéressant. Le laboratoire y arrive très certainement en distillant un modèle de classe Mythos, ce qui expliquerait à la fois des performances proches et un prix bien plus bas. En entrée comme en sortie, le modèle d’Anthropic est environ 2,5 fois moins cher que GPT-6 Astra d’OpenAI. Sur la lecture de cache, le modèle affiche même un facteur 5 de réduction.

En revanche, à l’usage et pour des tâches légèrement moins complexes, GPT-6 Sol devient réellement avantageux avec un coût divisé par deux par rapport à Opus 5.5. Le modèle n’atteint pas les mêmes capacités qu’Opus 5.5 mais reste très bon, notamment pour le code simple. Et pour l’automatisation basique, GPT-6 Luna reste le modèle de référence. Il dispose de scores plus faibles mais encore réellement pertinents pour un tel cas d’usage. A noter également qu’OpenAI facture les très longs contextes (plus de 272 000 tokens) deux fois plus cher en entrée et 1,5 fois plus cher en sortie, alors qu’Anthropic reste au prix de base.

Opus 5.5 est-il toutefois moins cher à travail égal par rapport à GPT-6 Astra ? Pas forcément, il faut mesurer le coût total sur plusieurs cas d’usage pour trancher définitivement. Le raisonnement du modèle constitue désormais une variable en plus, qui rend plus complexe la lecture du coût brut d’un modèle. Or on sait qu’à prix égal théorique, GPT-6 Astra était moins cher que Fable 5.1, car le modèle d’OpenAI nécessitait moins de raisonnement.

Quel modèle faut-il choisir ?

Sur l’usage réel dans les abonnements, les quotas restent, et on le regrette amèrement, très opaques. Jusqu’à présent, Codex mettait à disposition les limites d’usage les plus confortables. Mais avec l’arrivée d’Opus 5.5, Anthropic a annoncé une hausse de l’usage de 50% environ. Claude Code et Codex semblent donc au minimum disposer aujourd’hui d’un usage équivalent pour le code. La seule réelle différence ? Anthropic mutualise les quotas sur Claude.ai (utilisé pour le chat ou le travail quotidien) quand OpenAI différencie clairement les deux : usage pour le code (plafonné) et pour le chat (non plafonné).

Pour un développeur qui souhaite simplement bénéficier du meilleur modèle pour le code et d’un usage convenable, Anthropic semble actuellement le mieux positionné. En revanche, pour un développeur souhaitant disposer à la fois d’un bon agent de code et d’un assistant du quotidien, ChatGPT reste l’option la plus confortable, notamment grâce à la différenciation des quotas. Le plus utile reste de comparer sur de véritables cas d’usage. On pourrait avoir de belles surprises avec des modèles OpenAI beaucoup moins chers, même si légèrement moins performants.

Au-delà des chiffres, ces trois nouveaux modèles devraient clairement pousser les éditeurs vers une adaptation de leurs systèmes agentiques, que ce soit Claude Code, Codex, ChatGPT ou Claude.ai. Pourquoi toujours choisir le modèle le plus avancé pour toutes les tâches ? Le routage intelligent devrait prendre de plus en plus de place dans la stratégie des éditeurs.