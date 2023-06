NFC Lisbonne : 5 projets NFT à suivre

L'événement phare de l'écosystème NFT en Europe se tient ces 7 et 8 juin. Présent sur place, le JDN a sélectionné les projets qui lui ont tapé dans l'œil.

La NFC Lisbonne, devenu le rendez-vous européen majeur de l'écosystème NFT, s'ouvre cette année dans un contexte particulièrement morose. Le marché des NFT évolue depuis des mois dans un hiver sans fin, et la communauté panse encore ses plaies depuis les affaires Terra Luna et FTX.

Cette seconde édition de la NFC apparaît donc comme une occasion de vérifier que le patient respire encore. Mais à la lecture de la liste des intervenants et exposants qui se croisent dans les travées du Pavilao Carlos Lopes, on constate rapidement que les NFT, s'ils sont moins mis en avant dans les médias qu'il y a deux ans, restent d'actualité. Pour illustrer ce dynamisme, nous avons sélectionné cinq projets qui marqueront cette édition de la NFC.

#1 Axis Mundi

Pour le lancement d'Axis Mundi, ambitieux premier projet NFT développé par le studio français UVL, les deux co-fondateurs, Tom-Jacques Perret et Alexis Foucault, ont voulu marquer les esprits.

Ce projet de NFT "gamifié" s'est lancé ce mercredi 7 juin à l'occasion de la première journée de la NFC. UVL Studios a même fait installer une salle immersive dans l'enceinte du salon, afin d'offrir aux visiteurs une expérience mémorable. Les collectionneurs disposaient au total de 72 heures pour "minter" un NFT représentant des "énergies", période au-delà de laquelle le nombre de NFT en circulation sera clos.

La prochaine étape sera la vente, en septembre, des "Beings". Ces NFT représentant des personnages basés sur les principes du biomimétisme ont été imaginés comme des oeuvres d'art, façonnés en 3D à l'aide du programme d'intelligence artificielle Stabel Diffusion. Les Beings ont la capacité d'évoluer, mais pour ce faire, les utilisateurs devront consommer leurs NFTs "énergie" achetés lors de l'Open Edition.

L'expérience s'étendra au total sur 8 à 12 mois, et se composera de huit chapitres.

"Les chapitres sont conçus pour maintenir l'intérêt de la communauté après l'acquisition," explique Alexis Foucault. "Nous avons une expérience bien structurée et pré-planifiée à laquelle tous les collectionneurs peuvent participer."

À la fin de chaque chapitre du jeu, les détenteurs de NFT seront confrontés à des décisions à prendre pendant quelques jours, avec des mécanismes de décision en un clic adaptés à la brièveté de l'attention des collectionneurs. "Cependant, les décisions que vous prenez auront un impact significatif et ne seront pas nécessairement faciles," précise Alexis Foucault.

#2 Cross The Ages

Le jeu vidéo sur blockchain constituera l'une des grandes tendance de cette seconde édition de NFC Lisbonne. Et dans ce secteur, les jeux de cartes à collectionner comptent parmi les plus populaires, à l'image de Sorare, le jeu français de fantasy football, basket et base-ball.

La France compte un autre titre phare de cette catégorie émergente, "Cross the Ages". Lancé le 29 mars 2023 et accessible gratuitement, le jeu est basé sur une série de sept romans, qui seront publiés sur une période de sept ans. Le premier livre, "The Chrome Spell Book", est déjà disponible, et de nouveaux chapitres du deuxième livre, "Data Spell", sont publiés chaque lundi. Les personnages du premier livre ont d'ores et déjà été transposés en cartes dans le jeu, mêlant ainsi littérature fantastique et jeu de cartes.

Dans cet univers où science-fiction et fantasy se rencontrent, les joueurs s'affrontent lors de duels stratégiques en tour par tour. En remportant des parties, ils gagnent des jetons qui peuvent être utilisés pour diverses activités dans le jeu, comme l'achat de packs de cartes ou pour minter des NFTs​​.

Derrière ce projet, on trouve Sami Chlagou, entrepreneur marseillais venu du monde du jeu vidéo "traditionnel". Depuis 2015, il a fondé cinq studios de développement dans divers pays qui ont créé plus de 50 jeux vidéo sur diverses plateformes, certains de ces jeux atteignant plus de 1 million de téléchargements par an.

Passionné de cartes à collectionner, il a imaginé un jeu combinant ces deux expériences. "Cross The Ages est bien plus qu'un jeu : c'est une vision qui transcende les époques", a expliqué Sami Chlagou au Journal du Net. "En unissant passé et présent, nous repoussons les limites de l'innovation et de la créativité. Cross The Ages c'est unir le passé, vivre le présent, façonner l'avenir."

#3 Life beyond

"Life Beyond" sera l'une des nouveautés les plus scrutées lors de la NFC. Ce nouveau projet de jeu en ligne massivement multijoueur (MMORPG) sur blockchain peut légitimement ambitionner de se positionner parmi les prétendants au titre de jeu sur blockchain de référence.

Doté de graphismes en 3D qui n'ont rien à envier à la plupart des jeux en ligne "traditionnels", Life Beyond est un projet du studio Darewise Entertainment, basé à Paris et Los Angeles. Il présente une équipe expérimentée, avec Benjamin Charbit, ancien d'Ubisoft et qui a travaillé sur la franchise Assassin's Creed, Randy Smith, designer de Thief, et Viktor Antonov, directeur du design visuel de Half-Life 2​.

Basé sur un univers SF, Life Beyond est un monde persistant basé sur des NFT, où les joueurs embarquent pour une aventure de science-fiction pour construire une civilisation sur un nouveau monde.

Les futures pionniers de Dolos, le monde du jeu, peuvent déjà rejoindre le Hub, une nouvelle zone sociale où les joueurs peuvent tester des fonctionnalités prototypes dès leur sortie, discuter avec d'autres joueurs et donner leur avis sur le développement du jeu​.

Comme le mettent en avant les créateurs du jeu, l'objectif principal est de "créer un jeu, pas une plateforme de trading". Le jeu restera donc free-to-play, tout en donnant la possiblité d'ameliorer son expérience en achetant des NFT.

#2 Particle

Ce sera à n'en pas douter une des œuvres les plus instagramées à la Non Fongible Conférence. Spécialisée dans la fractionalisation d'oeuvres physiques sous forme de tokens, la société Particle exposera lors de la conférence la sculpture "Alien" Xenomorph, réalisée par l'artiste HR Giger.

Cette sculpture qui a servi d'inspiration au réalisateur Ridley Scott pour sa saga "Alien" est la dernière oeuvre majeure "tokenizée". Les 5 000 morceaux de l'Alien ont été mis en vente sur le site de Particle pour 1 000 dollars pièce.

Les sculptures emblématiques de HR Giger sont célèbres. L'une d'elles, Landschaft X (Tell '73), a été vendue pour 229 583 dollars, à Christie's Zurich en 2017. Particle propose de co-posséder l'une des œuvres les plus spectaculaires de l'artiste, le Xenomorph.

La société Particle, fondée en 2020, avait fait parler d'elle en 2022 avec la vente de "Love is in the Air" de Banksy. L'œuvre d'art de l'artiste britannique avait été divisée en 10 000 jetons numériques, permettant à plus de 2 600 personnes de revendiquer sa propriété, le montant total de la vente atteignant 12,9 millions de dollars.

#5 IconX

La blokchain attend toujours son jeu de courses de voitures de référence. En pole position pour s'emparer de ce titre convoité, IconX dévoilera à Lisbonne les prochaines étapes de sa feuille de route. IconX, que les visiteurs de la NFC peuvent tester sur le stand du projet après avoir créé leur propre véhicule, se veut davantage qu'un jeu de course, se présentant comme une "plateforme" de course automobile, combinant mécanique, course de haut niveau et Web3.

En intégrant la blockchain, Jonathan Baer, le CEO, a voulu exploiter la possibilité de créer un univers persistant, où les joueurs peuvent customiser leur voiture à l'infini, du moteur à la couleur des jantes, avant de les piloter.

L'objectif au départ était d'améliorer l'expérience offerte par les jeux de voitures traditionnels, en réunissant gamers, marques et influenceurs au sein de véritables communautés ou les membres peuvent s'affronter, mais aussi acheter et vaincre des NFT.

Au total, les joueurs auront le choix entre 2 000 pistes et 600 voitures créées et améliorées par la communauté. Surtout, les joueurs vont pouvoir gagner de la cryptomonnaie en remportant des courses. Le jeu dispose en effet d'un token natif, le IUC. Reste à voir si ce type de jeu pourrait, enfin, démocratiser les jeux vidéo sur blockchain.