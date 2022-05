Qui sont les 100 start-up d'IA les plus prometteuses de 2022 ?

Les sociétés sélectionnées par la plateforme d'intelligence de marché CB Insights ont été retenues sur la base de 7 000 entreprises à travers le monde.

Sur la base de sa plateforme d'intelligence de marché, CB Insights lève le voile sur les 100 start-up les plus prometteuses dans l'IA en 2022. Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 7 000 jeunes pousses à travers le monde éditant des solutions de machine learning. Parmi les critères de choix, CB Insights a analysé le dynamisme en matière de R&D, le potentiel de développement, le profil des investisseurs, le paysage concurrentiel et l'originalité technologique. Voici le résultat :

Au total, les 100 lauréats ont levé 12 milliards de dollars auprès de 650 investisseurs au fil de plus de 300 opérations d'investissement depuis 2017. Parmi eux figurent 16 licornes. Les gagnants sont issus de 10 pays. Les Etats-Unis arrivent en tête avec 73 entreprises, suivies par la Grande-Bretagne (8 start-up) et le Canada (5).