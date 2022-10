Comparatif des plateformes d'intelligence décisionnelle : Tellius se démarque

Modernisant l'approche traditionnelle de la BI, elles font massivement appel à l'IA. Sur ce marché émergent, on trouve Diwo, Cloverpop, Peak ou encore Sisu Data.

Une troisième génération d'outils de business intelligence émerge. Nés dans les années 90, les acteurs historiques du secteur que sont les Business Objects, Cognos et Hyperion ont été respectivement rachetés, il y a une quinzaine d'années, par SAP, IBM et Oracle. Depuis, ils ont pris un coup de vieux avec l'arrivée des outils de BI en libre-service. Faisant la part belle à la data visualisation, Tableau, Power BI de Microsoft, Qlik Sense ou Looker ont démocratisé l'accès au décisionnel. Ces outils se voient à leur tour pris dans un mouvement de consolidation avec les rachats de Looker par Google et de Tableau par Salesforce. En parallèle, une nouvelle généralisation de plateformes dites d'intelligence décisionnelle tend à les ringardiser. Leur promesse ? Suggérer, de façon proactive, les indicateurs clés sur lesquels se pencher. Ils ont recours au traitement automatique du langage pour faire émerger les informations les plus pertinentes et transformer rapidement une information en action.

Comparatif des plateformes d'intelligence décisionnelle Sisu Data Peak Cloverpop Tellius Diwo Année de création 2018 2015 2012 2016 2021 Analyse prédictive x x x x x Data visualisation x x x x Moteur de recherche en langage naturel x Partenariats providers AWS, Google Cloud AWS NC AWS, Microsoft Azure, Google Cloud AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Références Samsung, Puma, Upwork, Confluent… Pepsico, KFC, Nike, Asos, Superdry… Sanofi, Cisco, Estée Lauder, Viega, Blue Diamond… eBay, Novartis, Home Point, Teletrac…. NC Tarification NC Trois forfaits. Prix en fonction du nombre de workflows, d'APIs appelées et déployées, d'applications créées Version gratuite pour Teams et Slack. Tarification personnalisée sur devis. Un forfait jusqu'à 5 utilisateurs à 495 dollars par mois (100 Go de stockage). Sur devis ensuite. NC

Dans la mouvance du big data, ces nouvelles solutions qui ont pour nom Diwo, Peak, Sisu Data ou Tellius répondent, par ailleurs, à la difficulté d'ingérer des données toujours plus nombreuses, hétérogènes et complexes. A la différence d'un humain, leurs algorithmes peuvent passer au crible un montagne d'informations et en tirer la substantifique moelle. L'intelligence décisionnelle promet aussi de recommander des décisions factuelles, objectives et rationnelles. Elle peut même potentiellement automatiser certains processus et prendre en autonomie des décisions simples, de l'optimisation des ventes à la gestion des talents en passant par la réduction du taux d'attrition.

Cloverpop, le pionnier

Fondé en 2012 à San Francisco, Cloverpop a ouvert le marché de l'intelligence décisionnelle. Sensiblement différente des solutions qui ont émergé depuis, son offre baptisée Decision Bank est centrée sur l'utilisateur. A partir d'arbres de décision interactifs, c'est au décideur de définir les problématiques à résoudre, les informations clés à prendre en compte et les facteurs aboutissant à la décision. Des guides baptisés Decision Playbooks recensent les bonnes pratiques, méthodes et processus de l'entreprise.

Decision Bank mémorise les décisions passées et les résultats obtenus. Sa plateforme d'IA, D-Sight, exploite en parallèle les données d'études de marché pour éclairer les décisions. Cloverpop s'intègre aux messageries d'équipe Microsoft Teams et Slack pour prendre les décisions directement depuis le flux de travail des utilisateurs. L'éditeur s'adresse aux grands groupes évoluant dans les secteurs des biens de consommation, de la finance, de la pharmacie et de la technologie. Il a levé un peu plus de 9 millions de dollars à ce jour.

Peak, l'IA accessible aux métiers

Fondé en 2015 à Manchester au Royaume-Uni, Peak est le seul acteur européen de cette sélection. Dédiée aux ventes, au marketing et à l'optimisation de la chaîne logistique, sa plateforme d'intelligence décisionnelle comprend quatre composants. Dock fournit les outils pour ingérer et transformer la donnée. Factory est une plateforme de développement dédiée aux analystes et aux data scientists. Work s'adresse, lui, aux décideurs. Il a pour but de rendre l'IA accessible et de guider la prise de décision en faisant "émerger des informations, des recommandations et des prédictions de manière interactive et visuelle."

Enfin, la bibliothèque rassemble un suite d'applications d'IA prêtes à l'emploi. L'utilisateur peut également créer la sienne en ajoutant des blocs à la manière d'un Lego. Peak a noué des partenariats avec AWS (son offre utilise plus de 50 services du cloud d'Amazon dont la plateforme de machine learning SageMaker). Mais aussi avec Snowflake pour la partie data warehouse. La start-up britannique a levé 119 millions de dollars depuis sa création.

Sisu Data, pour l'analyse prédictive

Sisu Data a été fondé en 2018 à San Francisco sur la base de plusieurs années de recherche à l'université de Stanford durant lesquelles sa plateforme a été testée auprès de Google, Facebook, Microsoft et Tesla. Elle s'appuie sur les apports de l'analyse statistique et du machine learning pour analyser les facteurs de changement dans des schémas de données, détecter des anomalies et dégager des tendances. La dernière version de la solution, sortie en août 2022, renforce encore son volet prédictif.

Conçu avant tout pour optimiser l'expérience client et "augmenter" les fonctions commerciales et marketing, son moteur d'intelligence décisionnelle permet, entre autres, de réduire le churn en anticipant les risques de départ d'un client. Sisu Data a noué des partenariats avec Google Cloud et AWS pour simplifier l'exploitation automatisée des données depuis les plateformes des deux providers. Elle propose en outre des connecteurs pour Looker, Tableau et Embed.ly. Depuis sa création, la start-up a levé près de 130 millions de dollars.

Tellius, un moteur de recherche en langage naturel

Fondé en 2016 en Virginie, Tellius est le seul éditeur de ce comparatif à figurer dans le quadrant magique de Gartner, en tant que "visionnaire". Sa plateforme d'intelligence décisionnelle fournit des alertes proactives sur les changements importants intervenus sur des métriques clés et sur les enseignements à en tirer. Elle propose aussi une interface de recherche en langage naturel, permettant aux utilisateurs de poser des questions sur leurs données commerciales ou opérationnelles.

En amont, Tellius propose des outils pour se connecter à différentes sources dans le cloud ou on-premise et pour préparer les données avant leur traitement. La start-up vise à la fois les PME et les grands comptes dans des domaines aussi variés que les services financiers, l'assurance, le retail, la santé ou l'industrie pharmaceutique. Tellius a noué des partenariats avec les trois hyperscalers, ainsi qu'avec Looker, Snowflake et Databricks. Gartner salue la capacité de Tellius à s'adresser aussi bien aux data scientists qu'aux utilisateurs finaux et l'évolutivité de sa plateforme dont l'architecture repose sur Apache Spark.

Diwo, le petit dernier

Diwo est le dernier né sur le marché émergent de l'intelligence décisionnelle. Situé aux Etats-Unis à Northville dans le Michigan, l'éditeur a annoncé la disponibilité générale de sa plateforme en juillet 2022. Elle repose sur une technologie brevetée associant IA et intelligence contextuelle. Auto-apprenante, elle améliore au fil du temps sa compréhension des enjeux métier d'une organisation pour affiner ses recommandations.

Diwo répond à deux grands cas d'usage : l'optimisation de la gestion des stocks et de la chaîne logistique d'un côté, et la fidélisation de la clientèle et l'optimisation des campagnes marketing de l'autre. Sa plateforme peut indifféremment se déployer sur un des trois grands clouds publics (AWS, Microsoft Azure et Google Cloud) ou sur un cloud privé. Diwo vise avant tout les grands groupes du Fortune 1000 dotés de vastes entrepôts de données et d'équipes de data science.