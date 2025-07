Un continent est en train de s'ouvrir en deux, la faille est déjà visible – un nouvel océan va apparaître

Un phénomène naturel déchire l'Afrique. La terre se casse, des fissures apparaissent et les scientifiques sont formels : un continent est en train de se séparer sous nos yeux. Il pourrait laisser place à un nouvel océan.

En Afrique de l'Est, à plus de 5 000 kilomètres de la France, une transformation géologique majeure est en train de se produire. Une zone emblématique de l'Afrique est sur le point de se séparer du reste du continent. Avec le temps, la faille qui s'est créée pourrait même engendrer la naissance d'un nouvel océan, transformant cette zone en une île gigantesque au large du continent. Ce processus, bien que lent, est déjà en marche.

La Corne de l'Afrique, une péninsule contenant notamment Djibouti, la Somalie et le Kenya, est au cœur de cette transformation. Cet emplacement crucial pour le commerce international, se situant à l'entrée de la mer Rouge et du canal de Suez, attire également l'attention des géologues.

La Corne de l'Afrique se trouve à la jonction de trois plaques tectoniques : la plaque somalienne, africaine et arabique. Ce sont justement ces plaques qui s'éloignent peu à peu chaque jour, étirant ainsi le continent.

Il est difficile de dire avec précision à quoi ressemblera cette nouvelle île, mais les chercheurs estiment que ses côtes s'étendront de la région de l'Afar, à l'entrée de la mer Rouge, jusqu'au Kenya, voire en longeant la frontière tanzanienne sur plusieurs milliers de kilomètres.

Le plus stupéfiant est que la fracture est déjà nettement visible. Depuis 25 millions d'années, les mouvements de la Terre ont façonné cette partie du globe, donnant naissance à un paysage époustouflant parsemé de vallées profondes bordées de volcans, dont le célèbre Kilimandjaro, le point culminant de l'Afrique. Cette zone, connue sous le nom de "vallée du Grand Rift", s'étend sur plus de 6 000 kilomètres du nord au sud.

Pendant longtemps, les scientifiques estimaient que la fracture prendrait plusieurs millions d'années, mais un événement récent a bouleversé ces prévisions : la série de séismes de 2005. À l'ouest de l'Éthiopie, une fissure géante de 60 kilomètres de long s'est ouverte dans la croûte terrestre.

En l'espace de quelques minutes, la terre s'est écartée de deux mètres, un phénomène sismique d'une intensité qui aurait normalement dû prendre plusieurs siècles. Depuis, certains scientifiques avancent que le processus s'accélère et que la fracture du continent se produira plus rapidement que prévu, une théorie qui suscite des débats au sein de la communauté scientifique. Une chose est sûre : la Corne de l'Afrique s'éloigne du reste du continent à une vitesse de plusieurs millimètres à quelques centimètres par an.

Néanmoins, cet événement spectaculaire a renforcé la conviction des chercheurs qu'une séparation est bel et bien en cours et qu'elle pourrait laisser place à un nouvel océan. En effet, comme l'explique Gilles Chazot, géologue et professeur à l'université de Bretagne occidentale, "les océans sur Terre naissent de la fracturation d'un continent qui se sépare en deux". Cette métamorphose géologique majeure qui se déroule actuellement en Afrique de l'Est ne manque pas de fasciner les scientifiques du monde entier.