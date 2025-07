Un virement de 900 euros arrive sur le compte en banque de 15 millions de Français cet été

Le versement arrivera entre le 25 juillet et le 1er août. Certains bénéficiaires toucheront même 1 200 euros.

Les factures pour les vacances d'été s'amoncellent. Hébergement, transports, sorties... La période estivale est l'un des moments de l'année où les Français dépensent le plus. Une bonne surprise attend toutefois le portefeuille de 15 millions de foyers cette année. Au cœur des vacances, entre le vendredi 25 juillet et le vendredi 1er août, une vague de virements va arriver sur leur compte bancaire.

Le montant versé est différent pour chaque bénéficiaire : 120 euros pour les uns, 600 euros pour les autres, et même jusqu'à 1 200 euros pour certains. En moyenne, les personnes qui vont profiter de ce versement toucheront 900 euros au cours de l'été. C'est la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui est à l'origine de ce virement. La transaction financière apparaîtra sur les relevés bancaires ou sur les applications des banques avec la mention explicite "DGFIP FINANCES PUBLIQUES" comme expéditeur et "REMB IMPOT REVENUS" comme libellé.

Si les services des impôts font ce virement à des millions de contribuables, c'est tout simplement pour leur restituer leur dû. En effet, la DGFIP procède ainsi au remboursement des sommes qu'elle a reçues en trop.

En cause, lorsque les contribuables ont déclaré, cette année, leurs revenus perçus en 2024, le fisc a calculé l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables. Or, au cours de l'année précédente (2024), certains contribuables ont parfois payé trop d'impôts via le prélèvement à la source qui s'applique automatiquement sur leurs salaires ou leurs pensions de retraite. De plus, certains contribuables ont également effectué des dépenses, l'an dernier, qui donnent droit à des crédits d'impôt : emploi d'une personne à domicile, frais de crèche, frais kilométrique, dons aux associations, etc. En clair, l'administration fiscale leur doit de l'argent et va donc les rembourser.

Pour connaître le montant exact qui leur sera versé, les contribuables concernés peuvent consulter leur "Avis de situation déclarative à l'impôt 2025 sur les revenus 2024", accessible depuis leur espace personnel sur le site des impôts. En visualisant ce document au format PDF, la première page indique clairement la "Somme qui sera remboursée" avec le montant correspondant. Si la majorité des bénéficiaires recevront leur remboursement le vendredi 25 juillet, certains devront patienter une semaine supplémentaire et ne verront leur compte crédité que le vendredi 1er août.

L'administration fiscale recommande aux contribuables de vérifier leurs coordonnées bancaires pour s'assurer que le virement arrive à destination. Cette vérification peut s'effectuer en se connectant à l'espace particulier du site impot.gouv.fr, en cliquant sur la rubrique "Prélèvement à la source" puis sur "Mettre à jour vos coordonnées bancaires" dans le menu de gauche. Une erreur dans les informations bancaires pourrait retarder considérablement la perception de ces fonds.