"TF1 m'a remboursé tous mes SMS surtaxés après la défaite d'Emilien : voici comment j'ai fait"

Les jeux télévisés, comme les 12 coups de midi, cachent un secret. Il est possible de jouer gratuitement.

Clap de fin pour Émilien. À 22 ans, le jeune Vendéen a été éliminé des 12 coups de midi. En 21 mois de présence sur le plateau de TF1, le discret mais redoutable étudiant est devenu le plus grand gagnant de l'histoire des jeux télé en France.

Au fil de ses performances, Émilien a fait grimper la cagnotte de l'émission à 3,5 millions d'euros. Une somme colossale, dont la moitié – soit environ 1,75 million – lui reviendra. L'autre moitié sera mise en jeu pour un téléspectateur tiré au sort ce mardi 8 juillet.

Participer à ce tirage est d'une simplicité déconcertante : un simple SMS ou un appel suffisent. Ce que beaucoup ignorent, en revanche, c'est que ces numéros surtaxés ne le sont pas vraiment. En effet, TF1 propose le remboursement intégral des frais liés à la participation, comme l'indique l'article 7 du règlement du jeu : "Les participants pourront obtenir le remboursement des frais occasionnés par leur participation au Jeu ainsi que des frais d'affranchissement ou de photocopies afférents aux demandes de remboursement, sous réserve des conditions citées dans le présent règlement."

Ces remboursements sont par ailleurs obligatoires pour les jeux télévisés et émissions avec SMS et appel surtaxés. Cette obligation légale s'étend à l'ensemble des frais : SMS et appels surtaxés, mais aussi les frais postaux liés à la demande de remboursement. Dans le détail, cette obligation ne concerne que les jeux concours par tirage au sort, sans obligation d'achat et avec espérance de gain.

Comment être remboursé par TF1 ? Il faut envoyer une demande par courrier, dans un délai de 90 jours après la date de participation, accompagnée d'un RIB, ainsi que d'une copie de votre facture détaillée, avec les appels ou SMS liés au jeu clairement identifiés. TF1 s'engage à rembourser également les frais de photocopie (5 centimes par page) et d'affranchissement (au tarif Lettre verte). Mais patience : le traitement peut prendre jusqu'à six mois.

Pourquoi si peu de gens ont connaissance de ce remboursement ? La réponse est simple : ces informations ne s'affichent que brièvement à l'écran et sont dissimulées dans les règlements des jeux. Des règlements souvent longs et alambiqués que personne ne prend la peine de lire en détail. De plus, les remboursements peuvent prendre plusieurs mois, ce qui peut en rebuter certains.

Pour faciliter la vie des joueurs qui effectuent ces demandes de remboursement, une initiative a vu le jour : Robin Des Ronds. Ce site web s'est spécialisé dans l'accompagnement des joueurs pour l'obtention de leurs remboursements. Leur principe : Robin Des Ronds se charge de toutes les formalités administratives moyennant la facturation de l'impression et du timbre.

Le processus est entièrement automatisé : les utilisateurs transmettent leurs factures téléphoniques à la plateforme, qui identifie ensuite les SMS surtaxés éligibles à un remboursement et effectue les demandes auprès des chaînes. Un service qui permet aux joueurs assidus de récupérer leurs euros, sans avoir à gérer la paperasserie administrative.