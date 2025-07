"J'ai reçu la médaille du travail : c'était facile et voilà ce que ça m'a rapporté"

Ce n'est pas qu'une distinction honorifique, la médaille du travail peut donner accès à de nombreuses gratifications.

Près de 300 000 personnes obtiennent chaque année une reconnaissance nationale pour leurs loyaux services au travail. Leurs efforts et leurs initiatives sont récompensés et certifiés par une distinction honorifique : la médaille du travail. Si autrefois les modalités d'acquisition étaient strictes, la mobilité professionnelle était par exemple pénalisée, aujourd'hui la démarche est simplifiée.

Plusieurs échelons existent selon l'ancienneté des salariés : la médaille d'argent (20 ans), la médaille de vermeil (30 ans), la médaille d'or (35 ans) et enfin la grande médaille d'or (40 ans). Sur la face de la médaille, la Marianne de profil est frappée et sur le revers une place est laissée pour la personnalisation. Elle est accrochée à un ruban bleu blanc rouge auquel, un détail s'ajoute pour chaque échelon ; une rosette au centre, puis un brin de laurier et enfin une couronne de laurier pour les 40 ans.

Dans cette perspective de reconnaissance du service rendu, les critères pour l'obtention de la médaille sont ajustés selon la pénibilité de l'activité et son lieu d'exercice, hors de la métropole ou à l'étranger. Les mutilés du travail ayant un taux d'incapacité entre 50 et 75% ont un temps d'ancienneté divisé par deux.

Concrètement, comment obtient-on la médaille du travail ? Tous les salariés du secteur privé, de nationalité française ou non, travaillant dans une entreprise française sont éligibles. Le salarié calcule sa période de travail en incluant les congés parentaux, les jours de formation et de service national et en excluant les périodes de chômage.

Puis il complète le dossier, qui contient une photocopie de la pièce d'identité, l'attestation datée et signée par l'employeur des services ouvrant droit à la médaille et le formulaire cerfa n°11796 rempli, daté et signé. Ces démarches doivent être effectuées avant le 1er mai pour l'obtention de la médaille le 14 juillet ou alors avant le 15 octobre pour l'obtenir le 1er janvier de l'année suivante, la médaille du travail n'étant remise qu'à ces deux dates. La médaille, personnalisable à ses propres frais ou à ceux de son employeur, ainsi qu'un diplôme sont remis lors d'une cérémonie officielle.

La marche à suivre est à effectuer en ligne, sur le site du Service Public sauf dans huit départements où elle diffère : la Côte-d'Or, la Lozère, la Savoie, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie.

Au-delà de la médaille honorifique, d'autres avantages peuvent être offerts par l'employeur : des jours de congés supplémentaires ou une gratification financière. Toutefois, les modalités sont très variables et ces avantages ne sont pas systématiques. Elles dépendent des conventions collectives et de la politique que l'entreprise décide de mener. La convention collective des sociétés d'assurance, par exemple, offre une gratification de 60 fois le SMIC horaire, soit 564 euros, lors de l'obtention de la médaille d'argent, 90 fois pour la médaille de vermeil, 150 fois pour la médaille d'or et 200 fois le SMIC horaire pour la grande médaille d'or, soit 1 880 euros. Bonne nouvelle, si la prime est attribuée, elle sera exonérée d'impôt.