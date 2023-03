Microsoft 365 injecte ChatGPT (et bien plus) dans Word, Teams, Excel et autres

Un assistant virtuel numérique, des résumés en temps réel des échanges Teams, une aide à la création de contenus... Microsoft 365 annonce plusieurs nouveautés basées sur l'IA. Seule une poignée de testeurs y a pour l'instant accès.

Deux jours après les annonces de Google Workspace, qui dévoilait de nouvelles fonctionnalités d'IA générative dans la suite collaborative, Microsoft 365 a pris à son tour la parole ce 16 mars pour présenter Copilot. Pour l'instant en phase de test auprès d'une sélection de clients (une vingtaine, selon TechCrunch), Microsoft 365 Copilot introduit une nouvelle version de la suite collaborative basée sur l'intelligence artificielle et "allant plus loin que l'intégration à Microsoft 365 de ChatGPT d'OpenAI", assure la firme. A noter que Copilot est le nom de l'outil d'aide à la rédaction de code de GitHub, propriété de Microsoft, développé par OpenAI, propriétaires des modèles d'IA GPT que l'on retrouve dans ChatGPT.

Fonctionnalité la plus impressionnante de ces annonces, Business Chat se basera sur les données de toutes vos applications Microsoft 365 "pour vous faire gagner du temps lorsque vous cherchez des réponses". Concrètement, comme l'illustre la vidéo partagée par le géant américain pour présenter ses nouveautés, vous pourrez demander "prépare-moi pour ma prochaine réunion" et Microsoft 365 Copilot piochera dans l'historique des emails que vous avez échangés sur les sujets devant être abordés lors de la réunion et dans les documents Word, présentations PowerPoint et données Excel concernant ces sujets pour vous fournir un aide-mémoire.

Sur Teams, l'IA pourra résumer en temps réel les échanges tenus, identifier les participants et créer des rendez-vous à partir de ces échanges : dites à un collègue "reparlons de ce dossier dans deux semaines !" et Microsoft 365 Copilot vous suggérera de planifier un rendez-vous avec votre interlocuteur.

Des fonctionnalités plus classiques (déjà !) proposeront aux utilisateurs de Word de générer du texte (pour présenter un produit, par exemple), de changer la tonalité d'un texte, de résumer un document ou encore des suggestions pour renforcer certains de vos arguments. Sur PowerPoint et Excel, Microsoft 365 Copilot pourra générer des présentations (à partir d'un prompt et/ou de documents Word), des visualisations et des analyses de données (l'IA pourra par exemple répondre à la question "quels produits ont été les plus rentables cette année ?").