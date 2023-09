Génération de texte par l'IA : Jasper face à la déferlante ChatGPT

Bousculé par l'IA générative d'OpenAI, l'outil de génération automatique de contenus SEO joue la carte des entreprises avec le récent lancement de fonctionnalités dédiées. Explications.

Il ne fait pas bon d'être une IA générative spécialisée depuis qu'OpenAI a rendu librement accessible ChatGPT à tout un chacun. La famille des outils de génération automatique de texte fait partie des victimes collatérales. Basés pour la plupart sur ChatGPT dans sa version 3 ou 3.5, Writesonic, CopyAI ou ContentBot génèrent un grand nombre de contenus orientés SEO comme des billets de blogs, des descriptions de produits, des pages d'atterrissage de site web ou des posts sur les réseaux sociaux. A partir d'un prompt ou de quelques mots-clés, ils se proposent de doper la productivité des services marketing, des agences web ou des rédacteurs spécialisés. Mais comment justifier de passer au tiroir-caisse quand des IA génératives sont proposées gratuitement ?

Un outil pourrait toutefois résister à la déferlante ChatGPT et consorts : Jasper.ai. Fondée en 2021, cette start-up basée à Austin au Texas, compte Airbnb, Google, Autodesk, IBM ou Logitech comme clients. Selon un grand nombre de témoignages de professionnels en ligne, sa solution présente quelques avancées qui font mouche. Au-delà de la saisie des mots-clés, Jasper peut finir les phrases commencées. Un moyen de lutter contre le syndrome de la page blanche. Il est aussi possible de choisir un style d'écriture de type professionnel, convaincant ou détendu. En débridant les différentes modalités d'écriture, le "Boss mode" permettrait de produire jusqu'à deux fois plus vite un contenu SEO garanti 100% original.

"L'outil le plus complet du marché"

Rédacteur web SEO, Wilhelm Massengo estime que Jasper est "l'outil le plus complet du marché" parmi la dizaine de solutions qu'il a testées. Il salue notamment son interface claire et intuitive, l'accès à plus de 50 templates reprenant un grand nombre de cas d'usage, le mode multilingue ou la réactivité du service client "avec des réponses par mail sous 4 heures".

Si Jasper ne rivalise pas avec ChatGPT en termes de volume de données d'entrainement, son IA se montre, selon lui, plus pertinente si le rédacteur dispose déjà des informations et du champ lexical qu'il souhaite intégrer. "Le premier jet sera de meilleure qualité alors qu'il faut davantage challenger ChatGPT par une série de prompts", reconnait l'intéressé. Quel que soit l'outil utilisé, l'expert rappelle que "le rédacteur doit apporter sa touche personnelle pour obtenir un résultat satisfaisant". En dépit des filtres anti-plagiat, il s'agit aussi de ne pas se faire pénaliser par les robots de Google qui jugeraient des contenus trop similaires.

Au rayon des inconvénients, Wilhelm Massengo déplore quelques bugs sur le "Boss Mode" et l'impossibilité d'utiliser le service sur un terminal mobile. Il juge aussi le nombre maximal de mots-clés, fixé à trois, limitatif. Enfin, il regrette qu'il n'existe pas une alerte en cas de dépassement du nombre de mots générés. Ce qui lui aurait éviter de voir sa facture mensuelle multipliée par environ deux fois et demie. Les prix pratiqués par Jasper peuvent, par ailleurs, constituer une barrière à l'entrée. Depuis notre dernier comparatif, le tarif d'entrée de gamme est passé de 29 à 39 dollars dans le cas d'une souscription annuelle. Par ailleurs, si la start-up propose d'essayer gratuitement sa solution, il faut au préalable enregistrer sa carte bancaire. Ce qui peut avoir un effet dissuasif.

Levée de fonds de 125 millions de dollars

Tous ses irritants pourraient être gommés dans les prochains mois. Après une levée de fonds de 125 millions de dollars réalisée en octobre 2022, Jasper dispose désormais des ressources financières suffisantes pour dérouler sa feuille de route. Ses annonces lors de la conférence Gen AI, mi-février, démontrent la volonté de la start-up texane de cibler davantage les entreprises que les agences web ou les indépendants.

Parmi les fonctionnalités apportées par la nouvelle suite Jasper for Business, Jasper Brand Voice permet aux organisations de personnaliser leurs contenus de marque (brand content) en adoptant le ton correspondant à l'identité et aux valeurs véhiculées par la marque. Comme son nom l'indique, Jasper Everywhere exécute l'IA de Jasper dans les différentes applications métier, à commencer par les systèmes de gestion de contenu (CMS), mais aussi sur les navigateurs web via une extension. La mise à disposition d'une API facilite ce portage. Enfin, Jasper for Teams propose de travailler en mode collaboratif sur les mêmes documents.