Comment empêcher Meta (Facebook) d'entraîner ses IA sur vos données personnelles ?

Meta, propriétaire de Facebook, Whatsapp et Instagram, propose aux internautes de modifier ou supprimer les données qu'il a récolté sur eux pour nourrir ses intelligences artificielles génératives.

Meta, propriétaire notamment de Facebook, Whatsapp et Instagram, fait un pas vers plus de transparence dans sa gestion des données personnelles. Comme l'ont remarqué nos confrères de CNBC, le groupe a apporté des précisions sur la manière dont il utilise les données personnelles pour entraîner ses propres modèles d'intelligence artificielle. Au sein d'une nouvelle page intitulée "Comment Meta utilise les informations au service des modèles d'IA générative", la maison mère de Facebook précise les cas d'utilisation et les données utilisées.

Pour l'entraînement de ses modèles, Meta utilise des informations "accessibles au public en ligne", "sous licence" ou "provenant des produits et services de Meta." Or, lorsque des données sous licence sont utilisées, des informations personnelles peuvent être incluses dans le dataset. "Par exemple, si nous collectons une publication de blog publique, elle peut inclure le nom de l'auteur.e et ses coordonnées", explique l'entreprise, qui affirme ne pas associer ces données à un compte Meta spécifique. La firme de Menlo Park justifie cette utilisation par la nécessité "de disposer d'une quantité importante d'informations provenant de sources accessibles au public et sous licence" afin de "former des modèles efficaces".

Comment demander la suppression de vos données personnelles ?

En Europe et au Royaume-Uni, les données personnelles sont davantage protégées. Dans ces régions, Meta se fonde sur "des intérêts légitimes" pour collecter et traiter les données personnelles des utilisateurs. Il est toutefois possible de demander la suppression de vos informations personnelles afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées dans le dataset d'entraînement des modèles d'IA de Meta. Pour ce faire, le géant américain des réseaux sociaux met à disposition de tous les internautes un formulaire de contact dédié. Ce dernier concerne uniquement les données recueillies auprès de services tiers et non des données internes de l'entreprise.

Le formulaire de contact de Meta. © Capture d'écran Meta

Le formulaire permet de faire une demande pour accéder à ses "informations personnelles provenant de tiers utilisées pour l'IA générative, les télécharger ou les corriger", ou pour supprimer toutes les "informations personnelles provenant de tiers utilisées pour l'IA générative". Il faudra ensuite indiquer votre pays de résidence, votre nom, prénom, et enfin donner votre adresse email. Une procédure simple et rapide. "L'IA générative est un domaine qui évolue rapidement et nous nous engageons à rester transparent·es au fur et à mesure que cette technologie évolue", promet Meta.