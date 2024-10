Mendo lève près de 3,5 millions d'euros pour familiariser les travailleurs avec l'IA

Ce financement, qui contient une part d'emprunt que Mendo n'a pas souhaité dévoiler, doit notamment permettre à la start-up de recruter 20 collaborateurs.

La startup française Mendo spécialisée dans la formation des salariés à l'utilisation des logiciels et d'outils d'IA générative annonce ce 17 octobre obtenir 3,5 millions d'euros, à la fois en capital risque et en dette, dans une proportion non précisée. Les fonds ont été levés auprès d'Emerge Education, Tomcat Ventures et de business angels.

Selon une étude publiée par l'Ifop en juillet 2024, seuls 25% des Français ont déjà utilisé des outils d'intelligence artificielle générative. Sur cette faible proportion, seuls 43% d'entre eux ont utilisé ces outils dans un cadre professionnel. Pour familiariser davantage les travailleurs avec l'IA, Mendo a créé un assistant virtuel qui s'intègre directement dans les outils d'intelligence artificielle et qui guide les utilisateurs.

Cap sur le Royaume-Uni

Lors de la création de Mendo en 2021, cet assistant s'intégrait seulement dans Excel. L'arrivée de ChatGPT a changé la donne puisque la start-up a décidé de se spécialiser dans les outils d'intelligence artificielle. Après des intégrations dans le chatbot d'OpenAI et dans Microsoft Copilot, Mendo tente désormais d'incorporer son assistant dans Copilot 365. "C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la levée de fonds", confie Quentin Amaudry, CEO et cofondateur.

L'outil SaaS développé par Mendo a été adopté par 35 clients dont Yves Rocher ou encore Chronodrive. Au total, près de 15 000 salariés l'utilisent. Ce tour de table (le deuxième puisque la start-up avait levé 700 000 euros en 2023) doit aussi permettre la conquête de nouveaux clients, notamment au Royaume-Uni. Enfin, une partie de ce financement sera dédiée au recrutement de nouveaux collaborateurs : "Pour le moment nous sommes 12. Mais on a prévu de recruter 20 personnes, des profils sales et des profils tech and product", conclut le dirigeant.