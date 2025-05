Noota, spécialiste de la prise de notes professionnelles par IA, lève près de 3 millions d'euros

La plateforme développée par Noota permet de retranscrire les échanges professionnels mais aussi de les analyser. L'opération comprend une part de dette non dévoilée.

Noota tient sa première levée de fonds. La start-up française, qui utilise l'intelligence artificielle pour la prise de notes professionnelles, annonce ce 21 mai avoir conclu un tour de table à hauteur de 3 millions d'euros auprès de Blast et de la BPI. A noter que l'opération contient une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

A ses débuts en 2020, Noota avait développé une solution de retranscription pour les instituts de sondage. En 2023, la start-up a pivoté vers la prise de notes professionnelles en développant une plateforme SaaS qui intègre un assistant IA compatible avec les appels téléphoniques et les principaux outils de visioconférence comme Google Meet, Teams ou Zoom.

L'assistant est capable de retranscrire les conversations par écrit et par vidéo. Et plus encore : "On ne se contente pas d'automatiser la prise de notes. Notre outil est aussi utile pour l'analyse et le coaching. L'objectif est d'optimiser la gestion des réunions et de valoriser les connaissances internes", explique Alexandre Duffaut, CEO et cofondateur. Par exemple, l'assistant peut analyser les échanges d'un commercial et lui donner des conseils pour booster ses performances. A noter que la plateforme développée par Noota permet aux collaborateurs d'une entreprise de se partager les retranscriptions de leurs échanges respectifs.

3 000 clients et 100 000 utilisateurs

Noota s'appuie sur différents modèles d'intelligence artificielle dont ceux des familles Mistral, Gemini ou Claude. Sa plateforme SaaS est utilisée par 3 000 clients. Parmi eux, on retrouve Carrefour, Deloitte et 30% de cabinets de recrutement. Pas si étonnant quand on sait que les échanges des recruteurs génèrent des nombreuses informations à analyser et exploiter. Au total, près de 100 000 travailleurs utilisent Noota et la plateforme enregistre "200 nouvelles inscriptions chaque jour".

Rentable, la start-up entend profiter de ce financement pour améliorer sa plateforme et notamment son outil Ask Noota, un chatbot qui a comme base de données les échanges des collaborateurs. "On veut devenir une solution de knowledge management pour aider les directions à prendre les meilleures décisions", annonce le dirigeant. Enfin, cette levée de fonds doit permettre à Noota d'accélérer son internationalisation, notamment en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.