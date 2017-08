L’Intelligence artificielle concevra les réseaux de demain

Avec l’IA nous assisterons sans doute à une démocratisation des savoirs qui aura le potentiel de surmonter les défis d'ingénierie les plus complexes. Mais quel impact aura l’IA sur la conception des réseaux qui connectent individus et entreprises? Et de quoi seront-ils capables?

La conception d'un réseau est l'un des exploits les plus complexes en matière d’ingénierie. Il n’y a que quelques personnes sur la planète qui possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour entreprendre un tel projet. Un des arguments en faveur de l'utilisation de l'Intelligence Artificielle dans la conception des réseaux est que cette compétence pourra devenir accessible à un plus grand nombre. En transférant notre expertise, nos données et notre recherches sur un algorithme d'IA, ces connaissances peuvent être partagées et utilisées de façon plus créative et même être améliorées.

Ainsi, non seulement le nombre de personnes et d’entreprises capable de concevoir les réseaux augmentera, mais les réseaux conçus à l’avenir seront capables de bien plus que leurs prédécesseurs. L’IA est la clé de la conception de réseaux qui seront à même de répondre aux pressions que de nouvelles technologies telles que les voitures autonomes, la réalité virtuelle et l'Internet des Objets mettront sur les réseaux mondiaux.

Pour ce qui est des pannes, des variables telles que le temps et les restrictions budgétaires peuvent empêcher les humains de peser toutes les alternatives possibles lorsqu'ils sont déjà au courant d'un processus qui a bien fonctionné par le passé.

Le machine learning va renverser l'approche humaine pour trouver des moyens plus rapides et plus rentables qui auront pour effet de produire de meilleurs résultats. Le pouvoir informatique de l'IA permettra de signaler qu'il existe potentiellement des techniques de conception et de gestion que les humains doivent encore découvrir.

Une gestion plus intelligente du trafic Internet