Interdiction d'Anne Hidalgo, des moustiques ou des soucoupes volantes… plongée dans les arrêtés municipaux les plus insolites de France

Pour attirer l'attention, des maires adoptent des arrêtés municipaux aussi farfelus qu'inattendus.

Dans de nombreuses villes et villages français, l'humour s'affiche parfois jusque dans les décisions des maires. Il arrive qu'un arrêté municipal, censé régir la vie collective de la commune, vire à la blague officielle. Interdire le survol des soucoupes volantes, proscrire la mort certains jours ou distribuer du viagra pour sauver la natalité : ces décisions font sourire, mais elles révèlent aussi les problèmes que rencontrent certains élus.

Ces arrêtés sont souvent des cris d'alarme. Lassé par la disparition des médecins dans sa commune, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le Loiret, a interdit à ses administrés de tomber malades. À Ychoux, dans les Landes, même réaction lorsque les deux derniers praticiens sont partis à la retraite. À Sainte-Colombe-sur-Seine, un arrêté a interdit aux femmes de procréer, pour dénoncer la fermeture de la maternité la plus proche. A Maisons-Laffitte, dans les Yvelines, un arrêté a été adopté en 2015 pour interdire à "sa seigneurie Anne Hidalgo de séjourner" dans la ville "pour une durée indéterminée". Le maire souhaitait protester contre la piétonnisation des voies sur berges.

Des maires utilisent aussi des arrêtés pour ironiser sur leur incapacité à pouvoir répondre à toutes les attentes des habitants. Quand la commune de Briollay, en Maine-et-Loire, a été envahi de moustiques après une crue, le maire a interdit leur séjour sur le territoire. À Challans, en Vendée, un arrêté somme le soleil de briller chaque matin. À Malemort, en Corrèze, la pluie et les nuages sont bannis pour garantir le succès d'un festival.

Parfois, certains arrêtés visent à favoriser le vivre-ensemble. À Lhéraule, l'administration impose à ses employés de saluer chaque visiteur. À Essarts-en-Bocage, il est déclaré obligatoire d'être de bonne humeur. D'autres visent à protéger le patrimoine rural. A Saint-Sylvestre, en Savoie, le chant du coq est encouragé face aux plaintes de citadins nouvellement installés.

L'arrêté municipal le plus célèbre est sans doute celui de Châteauneuf-du-Pape. Publié en 1954, il interdit le survol et l'atterrissage des soucoupes volantes. Derrière l'humour, il s'agissait en réalité de faire parler du vignoble local. À Montereau, dans le Loiret, en 2018, du viagra est prescrit aux couples de 18 à 40 ans pour stimuler la natalité et sauver une classe menacée de fermeture.

La plupart de ces arrêtés sont illégaux. Et pour cause, ils sont impossibles à appliquer et n'ont pas pour objet la sécurité ou la salubrité publique. Toutefois, ils sont quand même transmis aux préfectures qui les laissent parfois en vigueur. Devenu un véritable phénomène de droit administratif, un concours des arrêtés municipaux insolites a été lancé en 2022. Celui-ci réunit chaque année des avocats, juristes et humoristes pour élire les arrêtés les plus originaux et insolites de l'année.