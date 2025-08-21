"Seuls 15 % des prix barrés sont de réelles réductions" : cet outil permet de détecter les fausses promotions en ligne

Certains e-commerçants s'appuient sur un prix de référence artificiellement élevé pour gonfler leurs promotions et mieux capter l'attention des consommateurs.

Les promotions en ligne attirent l'œil, mais elles sont loin d'être toujours honnêtes. Selon une enquête de l'UFC-Que Choisir, "seuls 15 % des prix barrés sur les sites de commerce électronique sont de réelles réductions", c'est-à-dire une baisse réelle par rapport au prix réellement pratiqué. Pour lutter contre ces pratiques, la directive européenne "Modernisation" (dite aussi directive "Omnibus"), en vigueur depuis 2022, impose que toute réduction de prix affichée soit basée sur le prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours des 30 jours précédant la promotion. Une exigence simple, claire dans son principe, mais encore trop souvent ignorée par les plateformes de vente en ligne.

En effet, l'UFC-Que Choisir "a analysé près de 1 000 annonces comportant un prix barré, issues de six sites majeurs d'e-commerce". Et selon cette petite étude, dans 85% des cas, les vendeurs ont recours à des prix de référence dits "de comparaison", présentés sous divers intitulés tels que "prix de vente conseillé", "à l'origine", "ancien prix", "prix moyen sur la marketplace" ou encore "prix renseigné par le vendeur". Ces différentes formulations sèment la confusion et permettent de contourner discrètement les obligations réglementaires.

En affichant des prix dits "de comparaison", les e-commerçants contournent donc la règle des 30 jours imposée par la réglementation européenne. Toujours d'après l'étude de l'UFC-Que Choisir, ces pratiques gonflent artificiellement les réductions : en moyenne, la baisse réelle de prix n'est que de 11 %, contre 31 % affichés lorsqu'un prix de comparaison est utilisé. Une présentation trompeuse, qui donne l'illusion de faire une excellente affaire et incite l'acheteur à se précipiter sans avoir toutes les informations en main.

Heureusement, certains outils permettent aux consommateurs de mieux s'y retrouver et de repérer les fausses promotions. C'est notamment le cas du site "LeDénicheur". En saisissant un produit dans la barre de recherche, l'utilisateur accède à une liste complète des prix pratiqués sur différentes marketplaces, classés du moins cher au plus cher. D'un simple coup d'œil, il devient ainsi possible d'identifier l'offre la plus avantageuse pour un article donné, sans se laisser tromper par une mise en avant marketing.

LeDénicheur permet également de consulter l'évolution du prix d'un produit chez un marchand donné, sur différentes périodes : trois mois, six mois, un an ou deux ans. Il est aussi possible de visualiser, tous vendeurs confondus ou alors pour un seul e-commerçant, la date où le prix a été le plus bas ou, au contraire, le plus élevé. Une fonctionnalité précieuse, simple à utiliser, qui aide à éviter les pièges des fameux prix de comparaison et à distinguer les vraies réductions des baisses artificielles, souvent construites à des fins purement commerciales.